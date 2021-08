Tharsis (Huelva) espera que el Tribunal Supremo se pronuncie en septiembre sobre el recurso por su segregación

THARSIS (HUELVA), 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Minas de Tharsis (Huelva) continúa a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS), después de que en diciembre de 2020 presentara, junto al Ayuntamiento de Alosno, un recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que anulaba su proceso de segregación del municipio matriz. Así, el alcalde pedáneo, Lorenzo Gómez (PSOE), ha indicado que espera recibir algún tipo de respuesta a lo largo del mes de septiembre.

De este modo, según ha indicado Gómez a Europa Press, este mismo lunes habló con los abogados para conocer si había algún tipo de resolución al respecto, pero ha lamentado que aún no haya "indicios de nada", ya que cuando se interpuso el recurso se estimaba que el plazo de respuesta rondaría sobre unos tres meses.

En este sentido, considera que debe ser un caso "difícil de resolver", toda vez que ha manifestado que esperaba un pronunciamiento en el mes de julio, pero que confía en que en el mes de septiembre haya "alguna determinación por fin".

Cabe recordar que Tharsis recurrió al TS después de que el TSJA se pronunciara en octubre del pasado año contra la segregación de la ELA del municipio matriz al estimar el recurso presentado por la Asociación por Alosno.

El fallo del alto tribunal andaluz supuso, en palabras de Gómez, "un palo histórico para el pueblo" de Tharsis. En este sentido, tras conocerse, el presidente de la ELA indicó que, aunque respetaba la decisión del tribunal, consideraba que el fallo era "carente de argumentos" ya que "no se valora en profundidad" los argumentos que todas las partes habían expuesto.

Igualmente, destacó que la sentencia "no discute la trama económica ni de reparto ni nada", sino que "habla de que el pueblo no tiene 5.000 habitantes", algo que aseveró "no comprender" ya que "de los otros siete pueblos segregados en Andalucía, el segundo más grande era Tharsis".

En este sentido, Gómez apuntó que el TSJA se fijaba en unos argumentos que la ley a la que se acogieron para ese procedimiento "no contempla" y que "ni la misma Asociación por Alosno lo argumentaba en su recurso".

Por esto, subrayó que no comprendía que el fallo se basara "exclusivamente" en el punto de los habitantes y que no discutía "ningún punto más como la delimitación territorial, el reparto económico o las causas culturales".

Todo esto llevó a que, conjuntamente con su municipio matriz, Alosno, presentara el recurso ante el Supremo con la "esperanza" de un pronunciamiento positivo que permita una revisión de la sentencia del TSJA.

LUCHA POR LA SEGREGACIÓN

La Junta de Andalucía aprobó la segregación del municipio de Tharsis del de Alosno el 2 de octubre de 2018, en Consejo de Gobierno, por el Decreto 182/2018, junto a otros siete municipios andaluces --en el que también se encontraba la localidad onubense de La Zarza-Perrunal--.

Tras ser aprobada, la Asociación por Alosno presentó un recurso contencioso en diciembre de ese mismo año por el que TSJA decidió suspender cautelarmente el decreto de la Junta de Andalucía en tanto que se resolvía el recurso.

Esta suspensión cautelar fue confirmada en marzo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de Justicia de Andalucía, por auto del 25 de febrero, rechazado los recursos presentados por la Junta y por los ayuntamientos de Alosno y Tharsis contra la medida.

El recurso interpuesto por la Asociación por Alosno aportaba diferente documentación preliminar "para argumentar la situación de menoscabo económico creado en la localidad tras la segregación de Tharsis", señaló la asociación, objetando que el municipio matriz de Alosno "se verá afectado notablemente de forma negativa en la estructura de gastos por habitante que es lo realmente determinante en la viabilidad financiera de un municipio".

El decreto de la Junta de Andalucía sobre la segregación generó cierto clima de crispación entonces tanto en Alosno como en Tharsis con movilizaciones vecinales en uno y otro sentido, pero hay que tener en cuenta que la segregación también contaba con apoyo en el propio municipio matriz.

Finalmente, en octubre de 2020 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó el recurso presentado por la Asociación por Alosno y anuló el Decreto 182/2018 de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta que aprobó la creación del municipio de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno.