Toscano avanza la firma este viernes de un convenio con la Junta para la "Ciudad de la Justicia de Ayamonte (Huelva)"

HUELVA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha avanzado que este viernes la institución provincial firmará un convenio con la Junta para "la reivindicada Ciudad de la Justicia de Ayamonte", toda vez que ha señalado que en marzo se aprobará en Pleno la creación del Consejo Provincial de la Mujer.

Son algunos de los anuncios realizados por el presidente durante el Encuentro SER organizado por radio Huelva cadena SER este jueves en el que ha señalado que la "obsesión" de la institución provincial es conseguir la "igualdad real y de oportunidades", y que sea "muy próxima al ciudadano al igual que lo es la radio".

"El objetivo es ofrecer a todos los ciudadanos de esta provincia las mismas posibilidades de bienestar y de calidad de vida, vivan donde vivan. La igualdad con mayúsculas, para que no exista discriminación de ningún tipo. Para eso necesitamos que exista un desarrollo socioeconómico equilibrado. Con generación de riqueza y empleo y con unos servicios públicos que lo favorezcan en todos los lugares de la provincia", ha subrayado.

En este contexto, ha avanzado que este viernes la Diputación va a firmar con la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para "convertir en realidad la reivindicada Ciudad de la Justicia de Ayamonte, un servicio público que va a ser fundamental para toda la provincia".

Asimismo, Toscano, aunque no ha querido desgranar más detalles del acuerdo, ha señalado que se va a firmar un convenio "para realizar una inversión importante en un Palacio de la Justicia, que será propiedad de la Diputación" que "será un buen negocio para el patrimonio de la ciudad, pero fundamental para otros servicios".

Por otro lado, el presidente ha avanzado que, tras la celebración del I Congreso de Hidrógeno Verde y dado que "Huelva está llamada a ser un referente en esta energía verde", la Diputación está trabajando en un documento que reunirá "lo que cada municipio de nuestra provincia ofrece para ser parte de la revolución verde que tenemos en puertas", ya sea "suelo industrial, dotacional y residencial; planes generales urbanísticos; avances de futuros crecimientos; capacidad energética o telecomunicaciones".

"Todo ello permitirá que contemos con un mapa económico real en el que queden perfectamente reflejados nuestros pueblos y sus grandes posibilidades. Nuestros pueblos deben ser los primeros beneficiados de esta nueva revolución industrial", ha apuntado.

CONCERTACIÓN, IGUALDAD Y DEPORTE

En otro orden de cosas, Toscano ha asegurado que los pueblos más pequeños "representan la principal razón de ser de la Diputación", por ello, ha recordado que "se ha aumentado el presupuesto de concertación en un 25%", puesto que "queremos ser un gobierno cercano que respete la independencia de los municipios", y "podemos decir que ya empieza a ser visible ese proyecto de provincia que tenemos".

Al respecto, y dentro de "esa cercanía" que se persigue, se ha referido a las sedes comarcales, "ya tenemos sede en Aracena, en un edificio emblemático en un lugar céntrico y accesible y muy pronto también la tendremos en Cortegana", ya que la comarca de la sierra es "una prioridad, junto con el Andévalo, porque es donde se encuentran los municipios más pequeños y con menos recursos".

En este contexto, también ha señalado la dotación de recursos para la digitalización de los municipios, "Es decir, vamos a conectar los pueblos también a través de la digitalización y de las nuevas tecnologías para conseguir la Igualdad real de la ciudadanía", ha agregado.

Por otra parte, también ha anunciado que en el pleno de marzo se aprobará la creación de Consejo Provincial de la Mujer de que formarán parte "representantes de las asociaciones de la mujer de la provincia"y de esta forma, "estarán integradas en una institución a través de la cual podrán dar curso a sus demandas y aspiraciones".

Además, ha avanzado que este mismo jueves en el salón de Plenos de la Diputación, se ha constituido la primera Comisión de Deporte y Discapacidad de la provincia. "La iniciativa toma forma en cumplimiento de una moción aprobada en el Pleno el pasado mes de diciembre", ha agregado

ANTIGUA ESTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Durante su intervención ha apuntado la "la importancia" que tiene para los pueblos la "conservación de su patrimonio", por ello, la Diputación "se ha marcado como objetivo recuperar edificios con un valor arquitectónico singular", se ha iniciado en Huelva, "gracias al acuerdo con el Ayuntamiento y la estrecha colaboración con la alcaldesa en este y en otros muchos otros temas, con la Antigua Estación del Tren, así como con el Colegio de Ferroviarios", pero "se extenderá en diferentes pueblos que quieren poner en valor su monumentalidad".

Además, ha reseñado que para conseguir el "objetivo marcado" por la institución y para que "lleguen más turistas y visitantes" la provincia "tiene que ser más accesible, estar mejor comunicados y tener infraestructuras de primer nivel".

"Aspiramos a todas, no renunciamos a ninguna: Ave, aeropuerto, desdobles, accesos, etc. Las necesitamos y queremos todas. Desde el análisis riguroso y el pragmatismo y con celeridad, porque no podemos seguir esperando mientras nos quedamos cada vez más aislados", ha asegurado.

En este sentido, se ha referido a la creación de la comisión de Infraestructuras en la que "se ha dado voz y voto a toda la sociedad al máximo nivel de representatividad".

"Ya estamos unidos los que tenemos un programa común. Pero a lo que debemos aspirar es a alcanzar la unión de toda la sociedad. Así aunaremos esfuerzos, tendremos más peso, se nos tendrá más en cuenta y podremos trabajar de forma más eficaz. Por eso hemos avanzado en el consenso. Es la fórmula que nos permitirá con garantías trazar un mapa de prioridades", ha señalado.

Por está razón, según ha señalado Toscano, la Diputación quiere "aunar esfuerzos y voluntades, establecer prioridades y desbloquear proyectos. Y es lo que estamos haciendo", al igual que "han unido esfuerzos Sevilla, Huelva y Faro en su reivindicación por el AVE".

"No podemos seguir tardando hora y media en ir en tren a Sevilla. Necesitamos un trazado ferroviario del siglo XXI y más frecuencia en los trenes. No creo que nadie pueda oponerse a eso ni que no lo considere una perentoria necesidad. Seguro que de tener ese trazado serían más fáciles, no solo los desplazamientos para trabajar o estudiar, sino que sería más sencillo vivir en nuestros pueblos y ciudades. Porque lo que está claro es que en esta provincia se vive muy bien, no hay más que ver la cantidad de ciudadanos extranjeros, fundamentalmente británicos y alemanes, que ya tienen en Huelva su residencia", ha abundado.

DOÑANA

Asimismo, durante su intervención, Toscano también ha hablado sobre Doñana "un espacio que la Diputación siente como propio en la medida que es parte fundamental de la provincia", por ello, ha reiterado que el equipo de Gobierno "no podía permanecer al margen de ese gran acuerdo que los gobiernos nacional y autonómico, junto con el sector agrícola de la Corona Norte, han conseguido".

"La Diputación ha querido ser parte de la solución y allí hemos estado. Aportando recursos y financiación. Por nuestros agricultores y porque nuestro medio natural es nuestro patrimonio más valioso como provincia. Es lo que vamos a dejar a las generaciones venideras y es un recurso extraordinario para la presente", ha subrayado.