Un total de 31 hoteles de la provincia de Huelva presentan su cese de actividad temporal sin fecha de reapertura

HUELVA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31 hoteles de la provincia de Huelva han presentado este jueves en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía su cese de actividad temporal con reaperturas "por definir".

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH), Rafael Barba, que ha señalado que temen que estas reaperturas no se vuelvan a producir hasta principios o finales del primer semestre de 2021.

Así, este jueves se registró en la Consejería de Turismo el cierre de un total de 8.510 plazas en 31 establecimientos, lo que supone unas 4.017 habitaciones de hotel en la provincia.

En este contexto, Barba ha indicado que según las encuestas que han realizado entre sus asociados, en torno al 80 por ciento de la planta hotelera de la provincia va a quedar cerrada y continuará abierto todo lo que esté vinculado al turismo de interior, ya que para ellos "comienza la temporada alta", así como las 1.000 "escasas" plazas que hay en la capital, aunque "con alguna duda de si mantenerlas abiertas o no de aquí al próximo año".

El problema básico, según ha incidido, es que "no hay demanda", por lo que "no tiene ningún sentido mantener los establecimientos abiertos" y aunque los empresarios "saben lo que pierden con un hotel cerrado", con el establecimiento abierto "los gatos se disparan y no hay demanda".

A este respecto, ha puesto como ejemplo el segmento de golf, en el que se ha caído el cien por cien "de toda la operación" ya que es un segmento muy vinculado al cliente internacional --en un 90 por ciento-- y las fronteras "están como están", por lo tanto "se ha caído" y hay hoteles vinculados al golf que desde que abrieron sus puertas no han cerrado ningún día y algunos ya van a cerrar porque "no hay demanda".

"Y si a eso le añades la incertidumbre, los ERTE o la caída del Imserso, que no se reactivará hasta octubre de 2021, cuando eso supone para Huelva en torno a las 600.000 pernoctaciones, lo más normal es llevar al sector a una 'hibernación'" porque "la situación es muy complicada", ha concluido.