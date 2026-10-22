La UHU (Huelva) celebra la 25 edición de su Foro de Empleo renovando formato para estrechar el contacto con las empresas

Presentación del XXV Foro & Feria Universitaria de Empleo y Emprendimiento de la UHU. - UHU

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) celebrará el próximo jueves, 29 de octubre, la 25ª edición de su Foro & Feria Universitaria de Empleo y Emprendimiento, un encuentro que este año se presenta bajo el lema '25 años conectando talento y futuro' y que introduce un formato renovado para reforzar la relación directa entre el alumnado, los egresados y las empresas e instituciones de la provincia.

Organizado por el Servicio de Empleo y Emprendimiento (Soipea), el evento se desarrollará en horario de 09,00 a 14,00 horas en las Facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social del Campus de El Carmen. La principal novedad estriba en la incorporación de un espacio de feria de empresas en los vestíbulos de ambas facultades --abierto de 11,30 a 13,30 horas-- para favorecer un contacto más dinámico y continuado entre la formación universitaria y el mercado laboral.

La vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, María Reyes Sánchez Herrera, ha subrayado que este aniversario "no pretende ser únicamente una mirada retrospectiva a los logros alcanzados, sino el comienzo de una nueva etapa en la colaboración entre la institución académica y el tejido productivo".

"Lo que queremos es traernos a las empresas y a las instituciones aquí a nuestras instalaciones para que su relación con nuestro estudiantado y con nuestros egresados sea directa", ha señalado.

En este sentido, la vicerrectora ha recalcado la importancia de coordinar esfuerzos con el sector empresarial para identificar las competencias que demanda un mercado laboral atravesado por el proceso de digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial, con el objetivo de retener e impulsar el talento en la provincia onubense.

Por su parte, la directora de Empleo y Emprendimiento, María Jesús Moreno Domínguez, ha detallado que el programa de esta edición apuesta por una estructura en la que los asistentes "puedan diseñar su propio recorrido".

Tras una conferencia inaugural sobre los nuevos retos profesionales, la jornada ofrecerá de forma simultánea talleres prácticos ('Conecta & Crece'), espacios de entrevistas de selección y orientación laboral ('Encuentra & Conecta'), testimonios de antiguos alumnos emprendedores y un punto de fotografía profesional para mejorar la imagen en currículums y redes.

El encuentro contará con representación de diversos sectores estratégicos de la economía local y nacional, como el turístico, los frutos rojos, la minería, el ámbito tecnológico, las ciencias sociales y las humanidades, además de organismos como Europe Direct y representantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Para dinamizar las actividades, la organización entregará a los asistentes el 'Pasaporte Talento', un documento en el que irán acumulando sellos al participar en los diferentes estands y talleres para optar a un sorteo conmemorativo.

Desde la institución académica han recordado que el plazo de inscripción sigue abierto para aquellas empresas y entidades interesadas en sumarse al foro a través de la web oficial del Soipea.