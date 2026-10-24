La Universidad de Huelva acerca el conocimiento y la investigación a la ciudadanía en la Feria del Libro

La vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha anunciado que estará presente en la Feria del Libro de Huelva, que celebra este año su quincuagésima edición en la Plaza de las Monjas, una cita "especialmente significativa" para la cultura onubense en la que la institución universitaria reafirma, a través de su Editorial, su "vocación de servicio público y su compromiso con la difusión del conocimiento, la cultura y el patrimonio de nuestra provincia".

En contexto, la Editorial de la UHU desempeña un "papel fundamental" en la transferencia del conocimiento generado por la comunidad universitaria, según ha precisado la institución provincial en una nota. Su labor permite que los resultados de la investigación trasciendan el ámbito académico y lleguen a la sociedad, "convirtiendo el conocimiento científico en un recurso accesible para la ciudadanía y contribuyendo así al desarrollo cultural y social de nuestro entorno".

En esta nueva edición de la Feria, la UHU presenta una "amplia selección" de publicaciones dedicadas a la historia, la minería, la geología, la arqueología y otros ámbitos estrechamente vinculados con Huelva y su provincia. Estas obras permiten a los onubenses "conocer mejor sus raíces, descubrir aspectos de su patrimonio y comprender los procesos históricos, sociales y culturales que han configurado nuestra identidad".

Para la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, tiene un "especial significado" para la institución participar en este encuentro con la ciudadanía. "La Universidad de Huelva es una universidad profundamente comprometida con su tierra y con sus gentes. Nuestro trabajo no termina cuando investigamos y generamos conocimiento. Tenemos también la responsabilidad de compartirlo, de ponerlo al servicio de la sociedad y de conseguir que los onubenses puedan beneficiarse de lo que se hace en su Universidad. Y nuestra Editorial constituye una herramienta extraordinaria para cumplir esa misión", ha señalado.

En este sentido, Castillo ha subrayado que la participación en la Feria del Libro responde también a la voluntad de "fortalecer los vínculos entre la Universidad y la sociedad onubense". "Queremos que los ciudadanos sientan la UHU como algo propio, como una institución cercana, que investiga también sobre su historia, su patrimonio y su realidad. Cada uno de estos libros es una oportunidad para acercar la Universidad a los onubenses y para devolver a nuestra sociedad, en forma de conocimiento y cultura, parte de lo mucho que recibimos de ella", ha añadido. Esta labor de difusión del conocimiento se sustenta en el "prestigio y la calidad de la producción editorial" de la UHU, situada entre las cinco mejores editoriales universitarias de España.

Además, la Editorial cuenta con el Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ), promovido por UNE, Aneca y Fecyt, en cinco de sus colecciones y ocho de sus monografías. Estos reconocimientos constituyen "un aval del rigor científico, la excelencia editorial y la calidad de las publicaciones que la Universidad de Huelva pone a disposición de la comunidad académica y de la sociedad".

Para la vicerrectora, estos reconocimientos representan también un "motivo de orgullo" para la institución. "Contamos con una Editorial de reconocido prestigio nacional, que demuestra que desde Huelva se produce investigación de excelencia y se publican obras de gran calidad científica y cultural. Es importante que los onubenses conozcan y valoren este patrimonio intelectual que genera su Universidad".

La presencia de la UHU adquiere un "significado especial" en esta edición conmemorativa, en la que la Feria del Libro de Huelva celebra medio siglo de historia como un "referente de la vida cultural de la ciudad". La Plaza de las Monjas vuelve a convertirse en punto de encuentro entre escritores, editoriales, lectores y ciudadanía, con 22 'stands' y más de un centenar de actividades culturales.

Con su participación, la UHU quiere contribuir "activamente" a esta celebración y "seguir consolidando su papel como agente dinamizador de la cultura onubense". Desde su caseta, la Editorial de la UHU invita a los ciudadanos a descubrir sus publicaciones y a acercarse a una parte del trabajo investigador que se desarrolla en la institución.

"La Universidad de Huelva no solo genera conocimiento, lo comparte con su sociedad, contribuye a preservar y difundir su patrimonio y trabaja para que la cultura y la investigación formen parte de la vida de todos los onubenses", ha afirmado la vicerrectora.