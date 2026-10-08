La Universidad de Huelva acoge unas jornadas que conmemoran el centenario del Lyceum Club Femenino

Cartel de las jornadas que conmemoran el centenario del Lyceum Club Femenino. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los próximos días 20 y 21 de octubre, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva (UHU) acogerá la celebración de unas Jornadas que conmemoran el centenario del Lyceum Club Femenino. Organiza las jornadas la Cátedra Juan Ramón Jiménez, bajo la coordinación de las profesoras de la UHU, Rosa García Gutiérrez y Encarnación Lemus López.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, para la organización de la actividad se ha contado, además, con el apoyo de la Unidad de Igualdad y Atención a la Diversidad de la UHU, la Cátedra Clara Campoamor, el Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género, la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

En la primavera de 1926 se hizo realidad dentro del espacio de la Residencia de Señoritas este Lyceum Club femenino que ahora se está recordando. La idea giraba en la cabeza y en las conversaciones de un grupo de intelectuales españolas, bien conectadas con las vanguardias internacionales de los años veinte. Ellas vieron en el club femenino la oportunidad de contar con un espacio propio que fomentara la cultura, la educación, la sociabilidad y la creatividad artística en un ambiente de libertad, estímulo y solidaridad mutua femenina.

"Como en ocasiones explicamos a nuestro alumnado en clase, pensemos en ese 1926, en una España gobernaba en dictadura por el general Miguel Primo de Rivera. Las mujeres honradas no podían salir solas, no entraban solas en las cafeterías, solo asistían a ciertos espectáculos selectos y acompañadas. Sus círculos de sociabilidad se reducían a las tertulias en sus propias casas y a los espacios de las asociaciones benéficas y a la iglesia", explican desde la organización.

Además, explican que el club nació como un lugar para escucharse y "disponer de un altavoz público para proyectar socialmente sus múltiples actividades en una etapa en la que las españolas principiaban la revolución social feminista, que tuvo en el Lyceum uno de sus más hermosos instrumentos".

Los primeros momentos de su organización tuvieron lugar en la Residencia de Señoritas y algo después dispuso de una señorial sede en la llamada Casa de las Siete Chimeneas --hoy sede del Ministerio de Cultura--.

La pedagoga María de Maeztu fue su primera presidenta; ocuparon las vicepresidencias Victoria Kent e Isabel de Oyarzábal, ambas andaluzas, y desempeñó la secretaría Zenobia Camprubí. En el Lyceum se abrazaron las mujeres de la Edad de Plata y sus predecesoras. Se trató de una obra intergeneracional que multiplicó el alcance de las intelectuales españolas. Estas jornadas se abren a la gran Conmemoración de la Generación del 27 que cumplirá su centenario el próximo año.

Se hablará sobre el nacimiento y el crecimiento de la institución, sus objetivos y sus logros a través de las conferencias de Encarnación Lemus --UHU--; Rocío González Naranjo --profesora de la Universidad Católica del Oeste, en Angers (Francia)--, autora de un libro sobre el Lyceum; y la filósofa Mercedes Gémez Blesa --la gran especialista en María Zambrano--.

Se prestará atención a la labor de Zenobia en el Lyceum de Madrid (Emilia Cortés Ibáñez, biógrafa de Zenobia, premio Perejil de Plata) y, ya con la guerra, en la institución hermana, el Lyceum de La Habana (Rosa García Gutiérrez, UHU). Muchas de las lyceómanas tuvieron que partir al exilio y alcanzaron proyección profesional en los Estados Unidos (Carmen de la Guardia, Universidad Autónoma de Madrid).

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Por otro lado, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Universidad de Huelva ha acogido la lectura de un manifiesto centrado especialmente en las condiciones de vida que afrontan las personas jóvenes y en cómo estas pueden repercutir en su bienestar.

El acto, promovido por la Dirección de Salud de la UHU, ha contado con la presencia del rector, José Rodríguez; la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín Cáceres; la directora de Salud, Begoña García-Navarro, miembros de la comunidad universitaria y representantes de distintas instituciones de la ciudad.

Visibilizar una realidad que todavía permanece oculta ha sido uno de los principales mensajes trasladados por el rector de la UHU, José Rodríguez, durante la apertura. Rodríguez ha defendido la "necesidad" de que instituciones y sociedad "hagan visible un problema cuyo impacto puede multiplicarse cuando se aborda desde el silencio, y ha destacado el compromiso de la Universidad de Huelva con una jornada destinada a generar conciencia y sensibilización".

Especial atención ha dedicado la vicerrectora Myriam Martín Cáceres a la población joven, al señalar que los problemas de salud mental "pueden afectar a cualquier persona y que su presencia resulta especialmente relevante entre menores, jóvenes y estudiantes universitarios. Desde esta perspectiva, ha reivindicado una mirada amplia que permita comprender el contexto en el que se desarrolla la vida de las nuevas generaciones".

Tras esta reflexión, el manifiesto ha puesto el foco en algunos de los obstáculos que pueden comprometer el bienestar emocional de la juventud. La precarización laboral y habitacional, el temor ante un futuro incierto, el aislamiento, la pérdida de vínculos sociales, el ciberacoso o la presión derivada de los modelos de éxito proyectados en el entorno digital forman parte de una realidad que, según el texto, debe abordarse desde la raíz.

A todo ello se suma la necesidad de reforzar las redes de apoyo desde edades tempranas y de garantizar espacios libres de violencia. El documento reivindica además la participación activa de las personas con experiencia en salud mental y la incorporación de sus voces a las políticas y decisiones que afectan a sus vidas.

En el ámbito universitario, cuidar la salud mental "significa mucho más que atender una dificultad cuando aparece". Así lo ha expresado la directora de Salud de la UHU, Begoña García-Navarro, quien ha defendido una universidad "capaz de escuchar, acompañar, prevenir y no dejar a nadie atrás".

En este sentido, ha reivindicado que pedir ayuda debe entenderse como un acto de fortaleza y ha apostado por normalizar la conversación sobre salud mental dentro de la comunidad universitaria. Como parte de este compromiso, García-Navarro ha recordado también la condición de la UHU como primera universidad compasiva de Europa, vinculando este modelo con una forma de entender la institución basada en "reconocer el sufrimiento, acercarse a quien lo necesita y construir una comunidad capaz tanto de cuidar como de dejarse cuidar".

El texto reclama que un diagnóstico "no se convierta en un obstáculo para alcanzar una vida mejor y que la juventud pueda crecer en un entorno saludable, diverso e inclusivo.

Con una última llamada a la acción, el manifiesto reivindica "cambios reales" y recuerda que la dignidad humana "no es negociable". Bajo el lema 'Hagamos un match con la salud mental. Hagamos un match con la comunidad', la Universidad de Huelva reafirma su apuesta por una cultura universitaria en la que hablar de salud mental, pedir ayuda y cuidar de los demás formen parte de la vida cotidiana.