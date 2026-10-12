La Universidad de Huelva avanza hacia el sello europeo de excelencia en la investigación HRS4R

La Universidad de Huelva trabaja para obtener el sello europeo de excelencia en la investigación HRS4R. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) continúa avanzando en el proceso para obtener el sello internacional de calidad HRS4R (Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores), promovido por la Comisión Europea.

Así, durante el pasado mes de julio, la UHU recibió la notificación confirmando que la institución onubense había superado la fase intermedia del procedimiento, un paso previo a la obtención del certificado definitivo, según han explicado desde la universidad en una nota este lunes.

Esta acreditación reconoce a universidades, organismos e instituciones europeas de investigación que "aplican buenas prácticas en la gestión de sus recursos humanos y favorecen un entorno laboral atractivo para el desarrollo de la actividad investigadora".

El proceso emprendido por la Universidad de Huelva está vinculado a su adhesión a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (Charter&Code for Researchers), que establecen un conjunto de "principios y requisitos destinados a impulsar la carrera investigadora y mejorar las condiciones profesionales del personal dedicado a la investigación".

En este contexto, desde la universidad subrayan que la Onubense mantiene "una apuesta decidida por la investigación y por la promoción del talento académico", y pone de relieve "la importancia de continuar desarrollando las acciones necesarias que mejoren la estrategia de recursos humanos por investigación y la hagan avanzar hacia la acreditación definitiva". Además, defienden que esta acreditación es "relevante para favorecer la atracción y retención de talento investigador en la institución onubense".

La notificación recibida de la Comisión Europea el pasado mes de julio supone "un avance significativo" dentro del itinerario establecido para la obtención del HRS4R. La Universidad de Huelva ha superado así la fase intermedia de evaluación y "continúa trabajando en las siguientes etapas del procedimiento, con el objetivo de alcanzar el certificado definitivo".

La Estrategia de Recursos Humanos para la Investigación HRS4R se articula en torno a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, un marco europeo que contempla 20 principios relacionados con los derechos y obligaciones del personal investigador y de las instituciones que lo contratan.

Estos principios abarcan ámbitos como la ética y la responsabilidad profesional, las buenas prácticas en investigación, la libertad de investigación, la no discriminación, la transparencia en los procesos de contratación, la movilidad, las condiciones de trabajo, la igualdad de género y el desarrollo profesional continuo.

Uno de los elementos fundamentales de la Carta y Código para Investigadores es el OTM-R --Reclutamiento abierto, transparente y basado en méritos de investigadores--, que establece criterios para "garantizar que los procesos de contratación de personal investigador sean abiertos, transparentes y basados en el mérito".

La adecuación de las políticas y procedimientos institucionales a estos principios forma parte del trabajo que la Universidad de Huelva está desarrollando en su camino hacia la certificación definitiva, según subrayan desde la propia institución académica, desde donde apuntan que "la implicación de la comunidad investigadora resulta, en este sentido, esencial para identificar el grado de cumplimiento de los principios europeos, detectar posibles áreas de mejora y avanzar en la implantación de las medidas necesarias".

Con la superación de esta fase intermedia, la Universidad de Huelva "consolida su avance hacia la acreditación HRS4R y continúa trabajando para completar el proceso y obtener el certificado definitivo, reforzando así su estrategia de apoyo al talento investigador y su adaptación a los estándares europeos en materia de recursos humanos para la investigación".