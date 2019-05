La Universidad de Huelva expone los resultados del proyecto 'Valagua' para la recuperación del ecosistema del Guadiana

Publicado 22/05/2019 17:44:44 CET

HUELVA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha acogido este pasado miércoles un 'workshop' en la que se presentaron los primeros resultados de las investigaciones desarrolladas en el marco del Proyecto Valagua sobre la 'Gestión integrada del agua y de los hábitats en el Bajo Guadiana', que fue aprobado en la primera convocatoria de proyectos del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020 y que se desarrolla desde el 1 de enero de 2015 hasta el próximo 30 de septiembre de este 2019.

Tras la inauguración de la jornada a cargo del vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva, Juan Alguacil, se procedió a la presentación de los principales resultados obtenidos en el proyecto, que cuenta con nueve socios españoles y portugueses, entre ellos la Universidad de Huelva, y tiene como objetivo la Valorización Ambiental del Guadiana y la recuperación de la calidad de hábitats y ecosistemas, así como fomentar actividades de ecoturismo que valoren los recursos del agua y biodiversidad y fomentar políticas estratégicas de actuación compartidas entre ambos países, según ha informado la Onubense en una nota.

La profesora de la Universidad de Huelva Inmaculada Pulido, responsable de la actividad denominada 'Compatibilización de los usos del agua con la prestación de servicios de los ecosistemas', ha presentado los resultados del estudio llevado a cabo en el área de la subcuenca del Bajo Guadiana, con el que se pretende establecer una planificación integrada de los recursos hídricos.

En este sentido, ha destacado la importancia de los cuatro embalses localizados en la zona de estudio, especialmente el del Andévalo y del Chanza, que distribuyen agua para Huelva capital y los núcleos urbanos de la costa para usos agrarios, industriales, urbanos y ambientales. Según Pulido, "como en el uso de estos embalses se producen además trasvases de agua al área de los ríos Piedra, Tinto y el Odiel, pudiera ocurrir que la cuenca del Guadiana sea una cuenca deficitaria en el futuro".

Por su parte, el profesor Manuel Olías fue el encargado de presentar el estudio de la calidad y contaminación de las aguas superficiales continentales. En concreto, ha manifestado el papel importante que tiene la minería en la contaminación de las aguas y, en especial, las minas abandonadas, "ya que provoca que muchos sulfuros se pongan en contacto con la atmósfera, activando su oxidación y generando acidez en las aguas". Asimismo, ha destacado que otro de los orígenes de la contaminación de las aguas es la materia orgánica, provocado por aguas residuales y el uso de la industria.

A continuación, el también profesor de la Onubense Antonio Sánchez ha explicado a los asistentes en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho los resultados de su trabajo sobre las comunidades vegetales del espacio Valagua, analizando su ubicación, estado de conservación y amenazas a las que se enfrentan los hábitats, entre las que se encuentra la fragmentación, entre otras.

Una fragmentación, ha dicho, "que supone que una zona extensa de hábitat se fragmente y separe entre sí, provocando que las especies generalistas aumenten y las específicas disminuyan, convirtiéndose en una de las principales razones de pérdida de biodiversidad". Además, se analizaron los corredores ecológicos, especialmente aquellos vinculados con los cauces del agua, para el estudio de la conectividad.

El profesor José Manuel Jurado, por su parte, ha expuesto los resultados de su análisis del espacio Valagua desde una perspectiva tanto ecoturística como de planeamiento territorial regional, así como la creación de un inventario de espacios ecoturísticos en los que se ha tenido en cuenta la jerarquía de los recursos, los tiempos de desplazamiento y los alojamientos existentes, aspectos que considera fundamentales para que la actividad turística en estos espacios tenga impacto.

Por último, las profesoras Rosa Giles y Manuela Mora analizaron la gestión integrada de la Red Natura 2020 y de la subcuenca hidrográfica internacional del Bajo Guadiana desde el punto de vista del Derecho y las políticas ambientales, tras lo que el director de Proyectos de la Universidad de Huelva, Miguel Carvajal, ha procedido a la clausura de la jornada.

El Proyecto Valagua está liderado por la Asociación para el Desarrollo del Patrimonio de Mértola (ADPM) y cuenta con la participación, además de la Universidad de Huelva, de la Diputación Provincial de Huelva, Odiana, La Associaçao para o Desenvolvimiento do Baixo Guadiana, la Universidade do Algarve, la Junta de Andalucía, el Instituto da Conservaçao da Naturaleza e das Florestas, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Agencia Portuguesa do Ambiente.