Universidad de Huelva reconoce el "talento, dedicación y excelencia" de quienes han construido la historia de la ETSI

Acto académico en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Huelva (UHU) para conmemorar los 57 años de trayectoria de la ingeniería en Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado este viernes, 23 de octubre, su día de la escuela con un acto académico en el salón de actos del centro, que reunió a representantes de la comunidad universitaria para conmemorar los 57 años de trayectoria de la ingeniería en Huelva y "reconocer el talento, la dedicación y la excelencia de quienes han contribuido a construir su historia".

Según ha concretado la institución académica en una nota, el acto estuvo presidido por el reconocimiento a estudiantes con los mejores expedientes del curso 2025-2026, así como al personal de la Escuela que promocionó durante el último curso, a quienes han desarrollado una "destacada trayectoria profesional y a las personas que se jubilaron".

La ceremonia distinguió también a Inmaculada Huertas Olivares, como antigua alumna de éxito profesional, y otorgó una mención honorífica al profesor Darío García Rodríguez, en reconocimiento a su "extensa vinculación con la ETSI", donde ha desarrollado más de cuatro décadas de trabajo y ejercido durante más de veinte años como secretario.

Por su parte, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Salvador Pérez, ha destacado el significado de esta efeméride, que recuerda el inicio de las clases en la Escuela de Ingeniería Industrial de La Rábida en octubre de 1969. Pérez ha subrayado "la importancia de reconocer tanto al alumnado como al personal que ha contribuido al desarrollo del centro" y puso en valor la trayectoria de los numerosos ingenieros e ingenieras formados en sus aulas, "cuya labor profesional tiene presencia en sectores estratégicos como el industrial, el agrícola y el minero, tanto en Huelva como fuera de la provincia".

Al hilo, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, María Reyes Sánchez, ha definido la jornada como "un día de orgullo y de fiesta" para celebrar una escuela "viva, activa, con iniciativa y con mucho entusiasmo". Asimismo, ha incidido en la calidad de la formación que ofrece la ETSI, junto con la actividad investigadora y de transferencia que desarrolla en sus laboratorios, "contribuyendo al progreso del tejido empresarial y social y al desarrollo del territorio".

La vicerrectora ha enfatizado en el papel de los egresados como embajadores de la UHU y en la importancia de "reconocer el esfuerzo, la lealtad y la dedicación de todas las personas que forman parte de la historia del centro".

La ETSI cuenta actualmente con una oferta académica integrada por nueve grados y cinco másteres, además de cuatro dobles grados, con los que prepara a profesionales cualificados en distintas ramas de la ingeniería y refuerza su conexión con las necesidades del entorno.

La celebración contó con las actuaciones musicales de la cantante Benita Bayón y el guitarrista Sebastián 'de la Estación', que acompañaron distintos momentos de la ceremonia. La jornada concluyó con las intervenciones de la vicerrectora y del director de la Escuela, y un encuentro entre los asistentes que puso el broche final a una celebración dedicada a la memoria, el presente y el futuro de la ingeniería en la UHU.