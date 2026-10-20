La Universidad de Huelva reivindica el poder de la amistad entre mujeres a través de la literatura

Celebración del Día de las Escritoras 2026 en la UHU. - UHU

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con las voces de la comunidad universitaria como protagonistas, la Universidad de Huelva (UHU) se ha sumado a la celebración del Día de las Escritoras 2026 con una lectura pública en el aula al aire libre Gertrude W. Whitney del Campus de El Carmen. Bajo el lema 'Las amigas como forma de libertad', la edición de este año ha puesto el foco en la amistad femenina como espacio de "encuentro, complicidad, creación y apoyo mutuo".

Organizada por la Biblioteca Universitaria, la iniciativa ha recuperado textos de mujeres "fundamentales" de la literatura, el pensamiento y la cultura para reivindicar una contribución "que durante décadas permaneció invisibilizada", ha indicado la Onubense en una nota.

La UHU ha subrayado que la celebración adquiere un significado "especial" al coincidir con el centenario del Lyceum Club Femenino, fundado en Madrid en 1926 como un espacio de reunión para mujeres vinculadas a la literatura, el arte y el pensamiento, "desde el que defendieron la cultura y la presencia femenina en la vida pública".

Durante la apertura del acto, el rector de la UHU, José Rodríguez, a través de videoconferencia, ha agradecido la participación de la comunidad universitaria y el "compromiso" de la institución con este reconocimiento. El rector ha inaugurado la lectura con el discurso pronunciado por Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados el 1 de octubre de 1931, una intervención vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres.

Por su parte, la vicerrectora de Doctorado, Política Lingüística y Biblioteca, Carmen Fonseca, ha destacado la necesidad de recuperar la memoria de escritoras e intelectuales "que, pese a su relevancia, no siempre obtuvieron el reconocimiento que merecían". Asimismo, ha agradecido la implicación del estudiantado y de las personas asistentes, que prestaron sus voces para acercar este legado a nuevas generaciones.

Fonseca ha subrayado también la consolidación de una iniciativa que alcanza su décima edición y la vigencia de la amistad entre mujeres como "fuente de libertad".

Desde la Biblioteca Universitaria, la directora del Área de Gestión de Recursos de Información, Pilar Sastre Velasco, ha explicado que los textos seleccionados pertenecen a socias del Lyceum Club Femenino.

Entre las autoras homenajeadas figuran Helena Fortún, Victoria Kent, Clara Campoamor, Zenobia Camprubí, Concha Méndez y Concha Espina, mujeres "que encontraron en la cultura y en la colaboración mutua una vía para compartir ideas, crear redes de apoyo y defender la libertad individual y colectiva".