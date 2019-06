'Viajando Diferente' de Javier Pérez, de La Palma (Huelva), revoluciona la forma de viajar con turistas de toda España

Publicado 23/06/2019 11:54:36 CET

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven de La Palma del Condado (Huelva) Javier Pérez ha revolucionado la forma de viajar en toda España con su agencia on line 'Viajando Diferente' que lleva funcionando desde el pasado septiembre y que se basa en premisas que convierten los viajes en experiencias únicas de convivencia y turismo alternativo en grupos reducidos de cinco a 12 personas.

En declaraciones a Europa Press, Javier Pérez ha informado de que los viajes se basan en varias ideas como son los grupos reducidos, el turismo sostenible --fomentando el uso y disfrute de la economía local del lugar--, un fondo común para gastos --donde se nombra un tesorero que gestiona el dinero--, la flexibilidad --que permite adaptar el viaje según los gustos y necesidades del grupo 'in situ' y hasta casi el último momento--, y el respeto a otras culturas junto con las ganas de aprender y conocer mundo.

Sobre todas estas premisas Pérez informa previamente acerca de la filosofía de esta forma de viajar en su página web, donde detalla la manera peculiar de vivir la experiencia, con la que el turista debe sentirse identificado si desea participar de la actividad.

Asimismo, en el lugar de destino, sobre todo por Europa y Estados Unidos, suele alquilarse un coche para desplazarse por lugares que a veces se alejan del circuito turístico más conocido, pero que asombran por la belleza o singularidad del sitio en cuestión. Para otros lugares del mundo, la opción elegida es el transporte público, que permite conocer más de cerca la cultura local y "mezclarse con los nativos".

Una de las peculiaridades del viaje es que al frente se encuentra el propio Pérez como "coordinador" o "team leader", tal y como él prefiere llamarse, ejerciendo de dinamizador de lo que se convierte en un encuentro entre personas que previamente puede que no se conozcan, pero que debido a la experiencia en muchas ocasiones crean lazos de amistad entre ellos. Pérez ha querido dejar claro que sus funciones "no son la de guía turístico como tal", ya que si bien puede tener datos sobre determinados lugares, no posee la formación que tiene un guía turístico en cuanto a Historia y Arte.

ORIGEN DE LA AGENCIA

La idea de crear una agencia de viajes de este tipo surgió cuando Javier Pérez se dio cuenta de que todos sus amigos y conocidos acudían a

él para organizar salidas turísticas a cualquier parte del mundo, y depositaban su confianza en la opción que Pérez decidiese. El palmerino ha apuntado que "desde pequeño" ha estado viajando "por todo el mundo" con sus padres, motivo que hace que conozca muchos países y enclaves de especial singularidad, que los usuarios de la agencia ponen en valor.

De esta forma, Pérez dejó su anterior puesto de trabajo, después de llevar 14 años en el mismo, y decidió crear la agencia, que al principio empezó a funcionar por el boca a boca, pero que tras la publicidad conseguida en redes sociales, ha llegado hasta clientes de Santander, Segovia y otros puntos de España, además de los más cercanos a la provincia de Huelva, como es el caso de muchos clientes de Andalucía.

En el precio se incluye un reportaje fotográfico que realiza el coordinador, además de regalos como una mochila, una gorra y una camiseta, entre otros. Además, Javier Pérez divide entre el precio de viaje que se debe abonar antes del comienzo del mismo y gastos durante la actividad --según su experiencia previa ya que ha acudido con anterioridad a muchos de los destinos-- que suelen estar en 35 euros por persona y noche en lugares europeos --en otros destinos va a depender del nivel económico de cada país-- más 15 euros en comida.

La duración de los viajes suele ser de cuatro a cinco días en su mayor parte sobre todo para destinos europeos, si bien también organiza otros de mayor duración --hasta de dos semanas aproximandamente-- a destinos más lejanos, como la Costa Oeste de Estados Unidos, Camboya, Sri Lanka y las Islas Seychelles, entre otros.

El conocimiento de la lengua inglesa, ya que el coordinador y gerente de 'Viajando Diferente' es licenciado en filología inglesa, y el despreocuparse de las ansiadas fotos, como recuerdo del viaje, porque Pérez también posee el grado superior de comunicación audiovisual que garantiza quedarse con un buen recuerdo, son incentivos extra para que los turistas se apunten a este tipo de viajes, los cuales depositan su confianza en el coordinador y en más de una ocasión "vuelven repetir experiencia", tal y como Pérez ha señalado.