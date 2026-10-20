Víctimas de Adamuz condenan y tachan de "mofa" el spot de Óscar Puente para su entrevista en La Sexta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - A. Pérez Meca - Europa Press

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA) ha condenado y ha tachado de "mofa" el spot que promociona la entrevista del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el programa de 'Cara al Show' de La Sexta para este miércoles. Los afectados han mostrado su "indignación" porque, a su juicio, el ministro "se está riendo de la situación por la que atraviesa Renfe".

Así lo ha expresado, a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación, el presidente de la asociación, Mario Samper, en el que expresa "el pesar, consternación e indignación por comentarios que se hacen en este sketch televisivo", ya que consideran que Puente "se está riendo y mofándose de la situación por la que atraviesa Renfe, en un chiste bastante fuera de lugar y de muy mal gusto".

El spot que ha lanzado el programa de 'Cara al Show' para la entrevista de Puente de este miércoles muestra al presentador del programa, Marc Giró, junto a colaboradores y otras personas en un ascensor. Momento en el que aparece el ministro y tras indicarle a una mujer hacia la planta que se dirige, el elevador se estropea. Entonces, Puente toma su teléfono para escribir un tuit y dice: "Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya". Tras solucionarse la avería del ascensor por "una bajada de tensión", todos, el ministro incluido, comienzan a bailar.

De este modo, Samper ha aseverado que el ministro "muestra su absoluta insensibilidad una vez más y su absoluta incapacidad para estar en un ministerio del que se atreve incluso a hacer chistes teniendo sobre su mesa a 46 fallecidos, muchas familias destrozadas y heridos, algunos de ellas con graves secuelas".

"Nos parece increíble que este señor sea capaz de presentarse sin vergüenza alguna a un programa de este tipo y gastar bromas al respecto y que el propio Marc Giró se atreva, en un programa de divertimento, a presentar a una persona de estas características y de esta forma de ser", ha enfatizado.

Además, el presidente de la entidad ha insistido en que "parece también increíble" que, "además de que ostente todavía el cargo de ministro, se atreva a decir públicamente que es posible que suceda al propio presidente del Gobierno". "Todo nos parece increíble y condenamos absolutamente este tipo de manifestaciones".

REACCIONES DE PARTIDOS

El vídeo ha provocado diferentes reacciones en las redes sociales, entre ellas, la del presidente de Vox, Santiago Abascal, que, a través de un post en su cuenta de 'X', ha criticado que Puente se muestra "riéndose del estado de las vías, riéndose de Adamuz y riéndose del pueblo al que saquean y maltratan".

"España no puede seguir sufriendo a esta gentuza un minuto más. Hay que llenar las urnas", ha finalizado Abascal en dicha publicación donde ha compartido, además, el vídeo en cuestión.

Asimismo, el PP de la Comunidad de Madrid, en la misma red social, ha señalado que "46 fallecidos y 400 heridos después, Óscar Puente haciendo bromitas con los accidentes de Renfe". "Les da igual todo".