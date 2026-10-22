Villalba del Alcor (Huelva) regresa al año 1800 para rendir homenaje al primer ingeniero naval de la Armada Española

Presentación del 'I Encuentro Histórico Villalba, 1800. Homenaje a José Joaquín Romero Fernández de Landa' en Villabla del Alcor. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 7 de noviembre, Villalba del Alcor (Huelva) se trasladará al año 1800 para rendir homenaje a la figura del primer ingeniero naval de la Armada Española, José Joaquín Romero Fernández de Landa.

Organizado por el ayuntamiento de Villalba del Alcor y la asociación patrimonio cultural 'Fernández de Landa' del municipio, el programa incluye concurso trajes de época, conferencias, talleres y una recreación histórica de la época, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

Fernández de Landa nació en Galaroza en 1735, aunque mantuvo fuertes vínculos familiares con Villalba del Alcor. Diseñó un total de 25 embarcaciones entre fragatas y buques de guerra de 112, 74 y 64 cañones, algunos de los cuales tomaron parte en grandes batallas navales de finales del siglo XVIII y principios del XIX como la del Cabo de San Vicente y en la de Trafalgar. En 1775 se casó en Villalba del Alcor, donde vivió cerca de tres años mientras ejercía como ingeniero, con su prima Ana Fernández de Landa y Pérez Rañón.

La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, quien ha estado en la presentación de este 'I Encuentro Histórico Villalba, 1800. Homenaje a José Joaquín Romero Fernández de Landa', ha felicitado al ayuntamiento y a la asociación "por su compromiso, por esta gran iniciativa y por el trabajo conjunto para recuperar la memoria y acercarla a todos los vecinos de Villalba y a todos los visitantes que se acerquen el día 7 de noviembre".

"Desde la Diputación apoyamos estas propuestas que ponen en valor nuestros pueblos, su cultura y sus señas de identidad. Iniciativas como ésta, ayudan a que la historia de Villalba siga viva y llegue también a las nuevas generaciones", ha añadido Baquero.

Por su parte, el alcalde de Villalba del Alcor, Diego del Toro, ha asegurado que esta iniciativa nace con el objetivo de recuperar la historia del municipio, poner en valor su patrimonio y "compartir con todos los vecinos y visitantes una parte importante de nuestras raíces".

"Desde el ayuntamiento seguimos apostando por la cultura, por nuestras tradiciones y nuestro patrimonio, porque creemos que es fundamental conocer de dónde venimos, para saber quiénes somos y hacia dónde queremos caminar juntos", ha dicho.

Por último, el presidente de la asociación patrimonio cultural 'Fernández de Landa', José Alfonso Moreno, ha señalado que esta jornada pretende "dar a conocer la figura del primer ingeniero naval de la Real Armada Española, José Joaquín Romero Fernández de Landa, nacido en Galaroza pero con una trayectoria personal vinculada a Villalba del Alcor, de la que era su familia materna".

Moreno también ha recordado que la antigua bodega, propiedad de Romero Fernández de Landa, ha sido rehabilitada como centro de interpretación y ha animado a "toda la provincia" a que se desplacen el próximo 7 de noviembre a Villalba del Alcor para participar en este homenaje al primer ingeniero naval de la Armada Española.