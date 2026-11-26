Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Huelva. - VOX HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva llevará al Pleno de este viernes dos iniciativas para abordar cuestiones que afectan directamente a los onubenses, una sobre la prevención ante el riesgo de terremotos y otra sobre las dificultades para acceder a una vivienda.

Por un lado, el portavoz municipal, Wenceslao Font, pedirá al equipo de Gobierno que "concrete las medidas y los plazos" para adaptar los planes municipales de protección civil a la nueva normativa estatal, ha indicado la formación en una nota.

Font ha recordado que Huelva presenta una peligrosidad sísmica que "obliga a reforzar la prevención, revisar edificios e infraestructuras y actualizar los protocolos de emergencia y evacuación". Aunque la normativa establece un plazo de cuatro años, "no podemos esperar hasta el último momento para preparar a nuestra ciudad ante una posible emergencia", ha señalado.

Por otro lado, la viceportavoz municipal, María López Zambrano, defenderá una moción para "facilitar" el acceso a la vivienda, "aumentar" la oferta y "reducir la carga fiscal y burocrática".

López Zambrano ha destacado que el precio de la vivienda en Huelva ha aumentado "un 75% en diez años" y que el alquiler "alcanzó en septiembre los 10,7 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 13%": además, de que "la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 25%".

Entre las medidas propuestas por Vox figuran "liberar suelo, agilizar licencias urbanísticas, impulsar la vivienda protegida, eliminar cargas fiscales en la compra de la primera vivienda habitual, incentivar el alquiler asequible y reforzar la protección frente a la ocupación ilegal".

No podemos permitir que toda una generación tenga que renunciar a independizarse, formar una familia o vivir en su propia tierra", ha concluido López Zambrano.