Vox pide al Ayuntamiento de Huelva "un paso al frente" en la lucha por la Alta Velocidad

Publicado 22/02/2020 15:59:35 CET

HUELVA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Huelva pedirá en el Pleno del lunes que el Gobierno local dé "un paso al frente" en la reclamación ante el Gobierno de España de la Alta Velocidad Huelva-Sevilla, "infraestructura vital" para el desarrollo económico y social la ciudad.

"En principio planteamos a los grupos del Consistorio una declaración institucional por la llegada de la Alta Velocidad, si bien la postura de algunos de ellos impidió que ésta saliera adelante y finalmente la vamos a llevar como moción", explica en un comunicado el portavoz local, Wenceslao Font.

La propuesta de Vox busca que la Corporación se una para instar a la Administración central a liberar una partida presupuestaria plurianual, con su correspondiente asignación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, que asegure la financiación suficiente en el tiempo que tenga como fin la construcción de la Alta Velocidad "sin más demoras" y conforme a los plazos marcados en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, definido para un horizonte 2012-2024 (Pitvi).

Tal y como valora el concejal, "Huelva necesita la Alta Velocidad para su futuro tecnológico, turístico, económico, empresarial y social, sin más retrasos que imposibiliten la prosperidad y el crecimiento de esta provincia, que lo único que busca es igualdad de oportunidades". "Es de justicia y es un clamor social", añade.

En este sentido, la moción recoge el "hartazgo" de los onubenses, que "desde hace años han dicho fuerte y claro que tienen el derecho a tener lo mismo, ni más ni menos, que otras provincias", algo que Vox asegura que se ha plasmado en la creación de plataformas civiles, apoyadas por las federaciones de empresarios y otros agentes económicos de la provincia.

El "temor" de perder, una vez más, esta línea férrea vital para el futuro de Huelva si los plazos no se cumplen, "como ya ha pasado en otros intentos de Gobierno anteriores", requiere del Ayuntamiento, en palabras de Font Briones, "el firme y necesario compromiso en la defensa de nuestra tierra".

El edil recuerda que los grandes proyectos tecnológicos para Huelva tendrán un gran aliado con la Alta Velocidad, ya que favorecerá las condiciones en comunicaciones de futuros proyectos como el CEUS, amén de que, además, resultará muy rentable social y económicamente, ya que el tiempo de trayecto a Sevilla se estima en 30 minutos y "lo que es más importante": posibilitará el anhelado acercamiento de Huelva a la capital de España.

Del mismo modo, Vox en su moción apunta que la Alta Velocidad supondrá un "importante incremento de negocio" para el puerto, al estar conectado con el resto de Europa a través del corredor rodante europeo, ya que supondrá ser "uno de los grandes puertos de España receptores de mercancías asiáticas" y reforzará sus oportunidades como "puerto de referencia en el suroeste europeo".

TURISMO Y AVE

Vox expone que también el turismo "depende por entero" de las infraestructuras, entre ellas la Alta Velocidad, para atraer viajeros y generar riqueza y empleo en el destino porque "Huelva lo tiene todo para ser un destino turístico de primera, menos la operatividad y la competitividad a la hora de comunicarnos con el exterior".

"Sin la Alta Velocidad, Huelva no podrá estar en situación de competir, pues no se producirá nunca su despegue socioeconómico. Y es por ello que no puede consentirse que el Estudio Informativo presentado hace año y medio por Fomento caiga en el olvido. Un estudio en el que se recogen plazos de ejecución y se contempla 2021 como año de comienzo de las obras", manifiesta.

Por ello, el edil califica de "imprescindible" que se proceda al inicio del proyecto de obra una vez se presente la 'DIA', con el fin de evitar que la misma vuelva a superar su plazo de caducidad, "tal y como ya ocurrió anteriormente".

Pide tener en cuenta, además, que Huelva y su puerto quedaron incluidos en el Corredor Atlántico formando parte de la futura Red Transeuropea de Transportes, lo que permitirá captar fondos en el periodo 2021-2027 para financiar hasta en un 50% esta infraestructura ferroviaria con ancho europeo en un plazo de ejecución y fin de obras hasta el 2030.

Dicha inclusión supone una gran oportunidad para que de una vez por todas la Alta Velocidad sea una realidad tras una espera de dos décadas desde que se inició una tramitación administrativa que quedó bloqueada debido a la falta de voluntad política.

"La reivindicación de la Alta Velocidad para Huelva es la defensa de una causa general, de una iniciativa que es buena y necesaria para toda la sociedad. Y en este anhelo, la implicación del Ayuntamiento, por encima de las siglas políticas y de los intereses partidistas, debe quedar patente en este momento crucial", afirma el portavoz.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA JUNTA

Vox critica que la Junta de Andalucía, gobernada ahora por PP y Cs, "obvió a Huelva" en su Declaración por la Mejora de la Red Ferroviaria de Andalucía el 14 de enero. Vox no se adhirió a esta declaración institucional, en la que el Gobierno de la Junta instaba al Ejecutivo central a subsanar las deficiencias de las conexiones por tren "sin hacer mención alguna a las históricas carencias y reivindicaciones de la provincia onubense en esta materia".

Ante ello, el Grupo Parlamentario Vox, que previamente había mantenido una reunión con la Plataforma por la Llegada del AVE a Huelva, registró una Proposición No de Ley (PNL) y anunció públicamente que pediría la comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.

No obstante, el 12 de febrero, la titular de Fomento señaló que desde Parlamento de Andalucía, según reseña Vox, que harán todo lo posible para reivindicar que la línea de Alta Velocidad a Huelva sea "una realidad".

Sin embargo, a pesar de esta rectificación, el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Huelva considera necesario que el Gobierno de la Junta incluya en su Declaración por la Mejora de la Red Ferroviaria de Andalucía el desbloqueo de la llegada de la Alta Velocidad a Huelva y por ello, la moción que lleva al Pleno del lunes también plantea esta cuestión.

INICIATIVAS EN EL CONGRESO Y EL PARLAMENTO

Vox también ha presentado iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía para lograr que la Alta Velocidad llegue a Huelva. De este modo, el diputado nacional por Huelva Tomás Fernández ha solicitado al Gobierno toda la documentación de que dispone, así como la información pertinente, para saber en qué fase se encuentra realmente el proyecto.

Del mismo modo, Vox ha presentado, de manos de Rafael Segovia, una PNL en el Parlamento para instar al Gobierno autonómico a liberar o transferir una partida plurianual que asegure la financiación.