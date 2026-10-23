Vox propone medidas desde el ámbito local al nacional para "facilitar el acceso a la vivienda en Huelva"

La viceportavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Huelva, María López Zambrano, junto al portavoz, Wenceslao Font. - VOX

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Huelva, María López Zambrano, ha anunciado que su grupo llevará al próximo Pleno una moción que plantea medidas desde el ámbito municipal hasta el nacional para "facilitar el acceso a la vivienda, aumentar la oferta disponible y reducir los impuestos y las trabas burocráticas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, López Zambrano ha advertido de las "dificultades que sufren los onubenses para acceder a una vivienda". "Tenemos jóvenes que trabajan y no pueden independizarse, parejas que retrasan sus planes de formar una familia y hogares que destinan buena parte de sus ingresos a pagar un alquiler o una hipoteca", ha señalado.

En este sentido, la viceportavoz ha destacado que el precio de la vivienda en Huelva "ha aumentado un 75% en diez años, mientras que el alquiler alcanzó en septiembre los 10,7 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 13%". Además, la oferta de viviendas en alquiler "se ha reducido un 25%".

Ante esta situación, Vox plantea actuaciones municipales llevadas anteriormente al Pleno como "liberar suelo, agilizar las licencias urbanísticas y favorecer la construcción de vivienda protegida; junto a medidas de ámbito autonómico y nacional como eliminar las cargas fiscales en la compra de la primera vivienda habitual, dar prioridad a los españoles en el acceso a la vivienda social y a las ayudas públicas, incentivar el alquiler asequible y reforzar la protección frente a la ocupación ilegal".

López Zambrano ha criticado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "acumular anuncios y promesas sin ofrecer soluciones reales a los problemas de vivienda de los españoles".

"No podemos permitir que toda una generación tenga que renunciar a independizarse, formar una familia o vivir en su propia tierra. Es necesario actuar desde todas las administraciones para que los jóvenes de Huelva puedan construir su futuro en nuestra ciudad", ha concluido.