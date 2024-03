WofestHuelva inaugura su novena edición con la proyección de 'El Sueño de la Sultana'

HUELVA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de WofestHuelva se ha inaugurado este jueves con la película de animación 'El Sueño de la Sultana' y su productora Chelo Loureiro. Un certamen en el que este año se va a prestar especial atención a la animación.

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, para sus directoras, María Luisa Oliveira, Gele Fernández y María Clauss es "una satisfacción" volver abrir el Gran Teatro de Huelva para invitar al público en general a disfrutar del cine realizado por mujeres.

Un año, en el que tiene un peso especial los largometrajes de animación, que junto al proyectado este jueves se verá el de 'Hana y los monstruos' (nominada a Mejor Película de Animación en la 38 Premios Goya) de la directora Lorena Ares, y las películas 'Across the River into the trees' y 'Teresa' de la directora Paula Ortiz.

Además, el sábado por la noche, se dará a conocer el fallo de su concurso de cortometrajes 'Made In Huelva' entre estos cuatro trabajos: María Izquierdo por 'Una y mil veces'; Pilar Gómez y Sandra Gallego por 'Colorado'; María Flores por 'Porcus, un viaje a las raíces'; y Alicia Rodríguez por 'Las subordinadas del género'.

Los representantes de las entidades patrocinadoras y colaboradoras han reiterado su apoyo a WofestHuelva, reconociendo la importancia de apostar por la cultura y el cine que sirve para potenciar y visualizar el papel de la mujer en esta industria.

WofestHuelva cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva, la Universidad de Huelva y su Consejo Social y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía Además de dos medios colaboradores, el diario Huelva Información y Canal Sur Radio y TV, así como las empresas Filmin, Bteam- films, Syldavia y Alfa Pictures y la Finca Alfoliz.

ENCUENTRO CON CHELO LOUREIRO

Alrededor de doscientos estudiantes de Secundaria y Bachillerato de centros educativos de la capital y de la Universidad de Huelva, así como de la Escuela de Arte León Ortega han visionado, junto a su productora, Chelo Loureiro, el largometraje de animación, nominado a los Premios Goya en el 2023, 'El Sueño de la Sultana', que ha inaugurado la novena edición de WofestHuelva.

Esta cinta trata temas de interés social: el feminismo, la educación, la responsabilidad personal, el positivismo, el ecologismo, el pacifismo. Chelo Loureiro, quien ha invitado a los jóvenes a hacer cine de animación, ha recordado que el largometraje es un cuento feminista indio escrito en 1905 por Rokeya Hussein.

"Es importante resaltarlo, porque precisamente por ser feminista, nos costó más tiempo en encontrar su financiación. Y era algo al que no íbamos a renunciar", ha señalado.

Chelo Loureiro, quien cosecha más de 300 premios en festivales internacionales, además de cuatro Premios Goya, más 12 nominaciones, un Premio Gaudí y diez premios Mestre Mateo, ha contado que la película está armada como un puzzle "utilizando distintas técnicas y estilos: las acuarelas para los fondos y animación 2D, la creación de unos personajes realizados todos manualmente que recuerdan el teatro de las sombras con los recortables con juegos de luces y sombras. La superposición de escenas, gracias a la técnica del multiplano".

Loureiro, que ha estado contestando las distintas y variadas preguntas de los asistentes, dirigiéndose a las estudiantes de la sala, señaló "si alguna de vosotras estáis pensando hacer cine, no lo dudéis" ha recordado a las distintas generaciones de mujeres que vienen, desde hace años, trabajando "con mucho esfuerzo y mucha creatividad y, que sin lugar a dudas, os han servido para allanar el camino".

El acto, celebrado en el auditorio del Edificio ETSI del Campus de El Carmen, contó con la presencia de la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria de la UHU, Joaquina Castillo, quien recordó el apoyo que la Onubense viene dando a WofestHuelva desde su inicio en 2016, y agradeció la participación de los jóvenes en esta actividad.