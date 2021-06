El XIV Festival de Cine de Islantilla (Huelva) concede su Premio 'Francisco Elías' a la productora Marta Velasco

HUELVA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna-Islantilla Cinefórum, --que se celebra en la provincia de Huelva--, ha comunicado este lunes el nombre de la personalidad que será homenajeada con el Premio 'Francisco Elías', uno de sus dos galardones honoríficos, y que este año recaerá en la productora y presidenta de la recién creada Academia de Cine de Andalucía (ACA), Marta Velasco.

La homenajeada recibirá tan preciado galardón en el transcurso de un acto inaugural al aire libre y con aforo limitado que tendrá lugar el próximo 3 de julio en el Hotel Estival Islantilla, garantizando así la distancia social y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Así, se dará paso a los dos meses de proyecciones gratuitas bajo la luz de la luna que conforman "la espina dorsal del que probablemente sea el festival de cine más largo del mundo".

La muestra, de carácter competitivo y que se celebra en el enclave costero que comparten los municipios onubenses de Lepe e Isla Cristina (Huelva), reconoce en la figura de Marta Velasco a la primera de las dos personalidades a las que rinde homenaje en cada edición, como pistoletazo de salida para una programación que cada verano acumula un total de miles de espectadores en torno a sus sesiones de cine en el Patio del Centro Cultural de Islantilla.

La elección de Marta Velasco reconoce la trayectoria de esta sevillana al frente de la productora Áralan Films (fundada en 2004 junto a Gonzalo Bendala), y que ha participado en producciones internacionales como 'The power of love', de Valérie Lamercier (2020) o 'Guillaume et les garçons á la table!', de Guillaume Galienne (2013).

En 2019 coproduce, junto a Morena Films, 'Intemperie', de Benito Zambrano, que fue nominada al Goya a la Mejor Película. Otras importantes producciones suyas han sido 'Quién te cantará', de Carlos Vermut (2018); 'Oro', de Agustín Díaz Yanes (2017); 'Los niños salvajes', de Patricia Ferreira (2012); así como los dos títulos de Gonzalo Bendala: 'Cuando los ángeles duermen' (2018) y 'Asesinos inocentes' (2015).

En la actualidad se encuentra inmersa en la producción del largometraje 'La maniobra de la tortuga', de Juan Miguel del Castillo, así como en la creación, a partir de 2022, de los Premios Carmen, que otorgará la nueva institución cinematográfica andaluza recién constituida a aquellos profesionales y a aquellas obras más destacadas de la industria audiovisual de Andalucía.

Marta Velasco fue elegida en 2014 por la European Film Promotion y el ICAA como representante española en la plataforma Producers on the Movie, participando en el Festival de Cannes entre un total de veinticuatro productores emergentes europeos. En 2019, la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) le concedió el Premio Josefina Molina, galardón que resalta el trabajo de las mujeres cineastas andaluzas.

Otros premios destacados a su filmografía son la Biznaga de Oro del Festival de Málaga por 'Los niños salvajes' (2012); el Premio Feroz Zinemaldia del Festival de San Sebastián por 'Quién te cantará'; o la nominación al Goya a la Mejor Película por 'Intemperie' (2019).

El Premio 'Francisco Elías' constituye, junto al Premio 'Luis Ciges', el más destacado reconocimiento que entrega el Festival de Islantilla a personalidades de la industria audiovisual. Su nombre es un tributo al productor y director de cine onubense Francisco Elías, nacido en 1890 y autor de la primera película sonora del cine español: El misterio de la Puerta del Sol (1929).

El Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla cumple este verano catorce ediciones con "una salud envidiable" en manos de los miles de espectadores que han pasado por las butacas de sus proyecciones al aire libre, muchos de los cuales constituyen ya "un público fiel que año tras año acude para disfrutar de las variadas propuestas que esta muestra exhibe en sus valientes pantallas".

Por segundo año consecutivo, las medidas dictadas por las autoridades sanitarias en prevención de la Covid-19 obligarán a la Organización a establecer estrictas medidas de control de aforo para mantener la distancia social y extremar la desinfección de los espacios de exhibición.

En ediciones anteriores, el Premio 'Francisco Elías' ha recaído en figuras como los actores Terele Pávez y Juan Diego; los directores Gracia Querejeta, Jaime Chávarri y Chico Ibáñez Serrador; el compositor Pablo Cervantes; así como el productor Antonio Pérez, quienes se han sumado a la relación de personalidades reconocidas con el Premio 'Luis Ciges', entre las que figuran Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Benito Zambrano, Assumpta Serna, Santiago Ramos, Ana Fernández, Emilio Gutiérrez Caba, Cristina Hoyos, Verónica Forqué, Juan Echanove o Carlos Hipólito.