El alcalde activa la cuenta atrás para los Mundiales de Bádminton Huelva 2021, confirmado para finales de año

HUELVA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha activado la cuenta atrás para los Mundiales de Bádminton que acogerá la capital onubense a finales de año, tras la confirmación de las nuevas fechas por parte de la Federación Mundial (BWF) al anunciar que el Campeonato del Mundo Senior se disputará del 28 de noviembre al 4 de diciembre y una semana después arrancará el Absoluto, que se jugará del 12 al 19 de diciembre.

Para Cruz, el anuncio de las nuevas fechas es "una buena noticia, ya que permite establecer el cronograma para poner en marcha una planificación detallada, con un calendario de trabajo cerrado y con los tiempos bien definidos para la organización de un evento deportivo en el que hemos puesto muchísima ilusión porque permitirá que Huelva se convierta en un escaparate internacional, acogiendo a deportistas de primer nivel", según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el alcalde de Huelva ha recordado que desde el Ayuntamiento llevan casi dos años trabajando, "principalmente en el plano de infraestructuras, para que el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' responda a las necesidades y garantías que requiere un Mundial con actuaciones que han supuesto hasta el momento una inversión que supera los 2 millones de euros, pero también en cuestiones de promoción, de imagen y preparación y ahora nos centraremos en la contratación de servicios, suministros, marketing o publicidad, entre otros".

En esta cuenta atrás, Gabriel Cruz ha dicho que "quedan por delante meses de mucho trabajo conjunto, de esfuerzo, y de retos" y se ha mostrado "seguro" de que "se van a ver compensados con un excelente campeonato en el que la ciudad de Huelva se va a volcar".

"Mejor dicho, ya se está volcando para convertirse en el mejor escenario, esperando que la evolución de la pandemia nos permita relajar las restricciones y podamos disfrutar del mejor bádminton en las gradas del Palacio de Deportes Carolina Marín, y si fuera posible que nuestra campeona y anfitriona estuviera recuperada para la competición, sería un orgullo para todos los onubenses", ha apuntado.

Por otra parte, el regidor ha tenido unas palabras para la volantista onubense Carolina Marín, recordando que "no pudo estar en los Juegos Olímpicos de Tokio por una lesión muy dura", lo que hizo que "perdiéramos una oportunidad cierta de medalla", al tiempo que ha señalado que "no se sabe si llegará para el Mundial", pero "estará aquí porque es nuestra imagen y nuestra embajadora" y ha aseverado que "Huelva se siente orgullosa de ella, compita o no".