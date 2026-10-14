La Casa Colón acoge hasta el 24 de octubre el XXIX Salón de Otoño de Pintura de Huelva

XXIX Salón de Otoño de Pintura de Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado este miércoles el XXIX Salón de Otoño de Pintura, una cita cultural consolidada que, después de casi tres décadas de trayectoria, se ha convertido en un referente para los artistas y en un punto de encuentro con la creación contemporánea. La exposición, que reúne 27 obras seleccionadas por el jurado, podrá visitarse en las Salas Tinto y Odiel de la Casa Colón hasta el próximo 24 de octubre.

Durante el acto, Miranda ha destacado que "son casi 30 años apostando desde Huelva por la pintura, dando oportunidades a los artistas y convirtiendo la capital en un punto de encuentro para creadores con diferentes trayectorias, estilos y formas de entender el arte".

En este sentido, ha subrayado que los 147 artistas participantes en esta edición, que vuelve a batir el récord de participación por segundo año consecutivo, "demuestran que el Salón de Otoño está plenamente consolidado y que ha trascendido nuestras fronteras para convertirse en un referente nacional dentro de los certámenes de pintura".

La alcaldesa ha puesto también en valor "la calidad y diversidad de las propuestas que forman parte de la muestra" y ha felicitado tanto a los premiados como al conjunto de los participantes, destacando "el trabajo, la creatividad y la pasión que hay detrás de cada obra". Asimismo, ha agradecido la labor del jurado y ha reafirmado el compromiso municipal con iniciativas que "permiten acercar el arte a la ciudadanía y proyectar Huelva como una ciudad comprometida con la cultura y sus artistas".

Por su parte, Pablo Díaz Merchante, como ganador del certamen con la obra 'Estancia con genio', ha agradecido este reconocimiento, "que supone cumplir un sueño personal" y ha destacado "el empeño y la constancia" que ha puesto hasta conseguir alzarse con el premio, "un galardón que deseaba incorporar a su currículum por el prestigio que representa y por la admiración que siente hacia muchos de los pintores que lo han ganado a lo largo de su historia".

Asimismo, ha puesto en valor el apoyo que siempre ha sentido por parte de las instituciones de Huelva desde sus comienzos, "un respaldo que considero fundamental para impulsar mi carrera artística".

Igualmente, la ganadora del segundo premio, Rosa Aguilar, con la obra 'Barocoria', ha afirmado estar "muy agradecida al Ayuntamiento por seguir apostando por la cultura y por la creación artística a través de la convocatoria de este certamen", y ha insistido en que "iniciativas como esta son fundamentales para apoyar e impulsar el trabajo de los artistas, dar visibilidad a la producción artística andaluza y acercar el arte a la ciudadanía a través de propuestas expositivas que permiten compartir las obras con el público".

Aguilar también ha asegurado que recibir este segundo premio "es una gran satisfacción" y un "impulso" para seguir desarrollando su trabajo artístico y, además, en esta edición se ha dado una coincidencia "muy especial" ya que el primer premiado y ella compartieron estudio en Madrid hace unos años y esto le hace "especial ilusión".

El acto ha contado también con la presencia del jurado, presidido por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, e integrado por referentes del ámbito cultural y artístico onubense como las artistas Laura Vinós y Nieves González; la directora del Museo de Huelva, Ana García Martín; y Jesús Velasco Nevado, doctor en Historia del Arte.

EXPOSICIÓN DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

Las 27 obras que forman parte de la exposición, entre las premiadas y las seleccionadas por el jurado, ofrecen al público una muestra de "la calidad, la diversidad y la variedad" de enfoques artísticos presentes en esta edición. Además, las obras seleccionadas quedarán recogidas en el catálogo oficial del certamen, "contribuyendo a dejar constancia del nivel y la riqueza de las propuestas presentadas".

La exposición del XXIX Salón de Otoño de Pintura podrá visitarse en las Salas Tinto y Odiel de la Casa Colón del 14 al 24 de octubre, con entrada gratuita. El horario es de lunes a viernes, de 11,30 a 13,30 horas y de 17,30 a 20,30 horas, y los sábados, de 11,30 a 13,30 horas. Los domingos y festivos permanecerá cerrada.

SOBRE LOS GANADORES

El ganador del primer premio del Salón de Otoño de este 2026, Pablo Merchante, estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y continuó con el Máster en Idea y Producción enfocado en el Arte Contemporáneo en la misma universidad. Merchante es un artista plástico con una trayectoria internacional consolidada que abarca una amplia experiencia en residencias artísticas, reconocimientos y exposiciones en España, Bélgica, México y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera ha sido beneficiario de prestigiosas becas y residencias como la Beca Daniel Vázquez Díaz de la Diputación de Huelva, la beca de estudio We Collect en Madrid, la residencia Nautilus en Lanzarote, la residencia Exchange en La Habana y la Beca de la Bogliasco Foundation en Génova, entre otras.

Su trabajo ha sido galardonado y reconocido en certámenes destacados, siendo finalista del Premio de Pintura BMW, del Griffin Art Prize de Londres y del Premio Valdepeñas, además de haber recibido premios de adquisición en certámenes como los de la UNIA, Utrera y Antequera.

Merchante cuenta con una extensa lista de exposiciones individuales en galerías e instituciones de renombre --como el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Verduyn Gallery en Bélgica, SC Gallery en Bilbao y Galería Río Meñaka en Madrid-- y ha participado en importantes ferias de arte contemporáneo internacional como ARCO, Zona Maco, Can Madrid, Art Antwerp y Swab Barcelona.

Asimismo, sus obras forman parte de relevantes colecciones públicas y privadas, entre las que destacan la Colección Paradores de España, las universidades de Sevilla, Jaén e Internacional de Andalucía, la Real Academia Santa Isabel de Hungría, la Fundación Cruzcampo y la Fondation Paul Ricard de París.

El segundo premio ha recaído sobre la pintura granadina Rosa Aguilar, quien es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y formada en Cerámica Artística por la Escuela de Arte Val del Omar, cuyos estudios ha complementado con talleres de paisaje y pintura junto a artistas como Chema Cobo y Francesc Torres.

A lo largo de su trayectoria profesional ha sido distinguida con destacadas becas y residencias artísticas, entre las que destacan la de la Fundación Antonio Gala, la residencia We Collect, la beca Daniel Vázquez Díaz de la Diputación de Huelva y la de pensionados de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce en Segovia.

Su labor artística ha sido reconocida con galardones e inclusiones en certámenes de prestigio como el Premio BMW de Pintura, el Certamen UNIA y el Concurso Internacional de Paisajes de Alcalá de Guadaíra.

Cuenta con un extenso recorrido en exposiciones individuales y colectivas en galerías e instituciones de Sevilla, Córdoba, Madrid, Barcelona y Miami --tales como Espacio Santa Clara y Alarcón Criado--, y su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas, incluyendo la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Loyola y la Fundación Antonio Gala.

Asimismo, el jurado ha concedido dos Menciones de Honor, que han correspondido a Raquel Jiménez Molina, por 'Grasshopper'; y Erick Ahuactzin Alcántara, por 'Cumpleaños festejado a lomos de un tigre', quienes también ha participado en el acto agradeciendo la distinción otorgada y cuyas obras están igualmente presentes en la muestra.