La Feria del Libro de Huelva inaugura su edición número 50 con diez días de actividades

Inauguración de la edición número 50 de la Feria del Libro de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado este viernes la 50 edición de la Feria del Libro de Huelva, que se celebra del 16 al 25 de octubre en la plaza de las Monjas. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con la Asociación de Librerías de Huelva y la Federación Onubense de Empresarios (FOE), conmemora medio siglo acercando los libros a la ciudadanía y reuniendo a lectores, escritores, libreros y editoriales en torno a la cultura y la lectura.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Pilar Miranda ha destacado en su intervención que la ciudad celebra "nada menos que el 50 aniversario de una feria que forma parte de la historia cultural de Huelva y de los recuerdos de muchas generaciones de onubenses".

"Es una cita que ha sabido mantenerse viva, crecer y adaptarse a los tiempos sin perder su esencia y que tenemos el orgullo de decir que es la decana de Andalucía", ha remarcado.

La alcaldesa ha agradecido "especialmente" el trabajo de la Asociación de Librerías de Huelva y de los profesionales que han mantenido viva la Feria durante estas cinco décadas, toda vez que ha destacado el papel de los libreros a la hora de recomendar obras, descubrir nuevos autores y acercar la lectura a la ciudadanía.

Asimismo, ha reivindicado el talento literario onubense y la labor de editoriales locales como Niebla y Pábilo Editorial. De esta forma, ha puesto el acento "en un mundo en el que todo va tan deprisa, abrir un libro sigue siendo una forma maravillosa de detenernos, imaginar, aprender y descubrir otros mundos".

"Apostar por la lectura es apostar por una sociedad más formada, más crítica y más libre", ha señalado Miranda, por ello, ha invitado a los onubenses a visitar la Feria y "hacerla suya".

Por su parte, la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, ha señalado que la Feria permite que "los libros salgan de las estanterías para acercarse a las personas y llenar a nuestra provincia de maravillosas historias".

La diputada ha subrayado que alcanzar 50 ediciones es "fruto del esfuerzo compartido de instituciones, librerías, editoriales, autores y profesionales", y ha reafirmado el acompañamiento de la Diputación a esta cita cultural. Como parte de la programación de este año, ha anunciado también el festival Huelva Black, dedicado a la novela policíaca y de misterio, con actividades previstas en el Salón de Actos de la Diputación. Finalmente, Baquero ha deseado que la Feria siga siendo un espacio de encuentro entre la capital y la provincia, los lectores y los autores.

En representación de la Junta de Andalucía, el delegado de Educación en Huelva, Carlos Soriano, ha puesto el foco en la "importancia" de fomentar la lectura desde las aulas y en la implicación de toda la sociedad para que "los jóvenes incorporen este hábito a sus vidas". Ha recordado que los centros docentes cuentan con un programa de lectura diaria y ha agradecido la colaboración de las instituciones, los profesionales y los educadores que hacen posible la Feria.

El delegado ha definido la plaza de las Monjas como una "biblioteca a cielo abierto" durante estos diez días y ha animado a los centros educativos a participar en las actividades para acercar a los escolares a los libros, las editoriales y los escritores.

Por otro lado, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, ha reiterado el apoyo del Puerto onubense a la Feria del Libro y ha destacado la "importancia" de la colaboración entre entidades públicas y privadas para hacer posible una cita de esta trayectoria. Asimismo, ha señalado que la cultura representa "una parte importante de los patrocinios y proyectos que respalda la Autoridad Portuaria".

Santana ha felicitado a la Asociación de Librerías por estas cinco décadas de trabajo y ha expresado su voluntad de que la colaboración continúe en las próximas ediciones, destacando también la contribución del sector del libro a la actividad cultural y económica de Huelva.

Además, la directora de la sede de Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), María de la O Barroso, ha centrado su intervención en reivindicar el papel de los libros como "herramientas para descubrir otras realidades y compartir experiencias", y ha agradecido especialmente el trabajo de Juan Antonio García Villadeamigo y de las personas que han sostenido la Feria durante estos 50 años.

Entre las propuestas de la UNIA para esta edición, ha destacado la actividad 'Biblioteca humana: Leer para querer', prevista para el jueves 22 de octubre, a las 17,00 horas, en la que dos escritoras, una de ellas onubense, compartirán cómo la escritura ha influido en sus vidas y les ha ayudado a afrontar dificultades.

La responsable de Eventos Culturales y Publicaciones de la Fundación Caja Rural del Sur, María Luisa García-Palacios ha expresado la satisfacción de la fundación por participar un año más en la Feria, especialmente en una edición "tan significativa", y ha destacado la presencia de sus publicaciones sobre ámbitos como la ganadería, la agricultura, la gastronomía y la cultura. La entidad vuelve a contar con un stand solidario cuya recaudación íntegra se destinará a la Fundación 'Érase una vez'.

En representación de la Federación Onubense de Empresarios, Antonio Gemio, presidente de Huelva Comercio, ha destacado que mantener una feria durante 50 años es "una tarea compleja" que requiere la colaboración público-privada y ha agradecido el trabajo de las personas que han sostenido el proyecto a lo largo del tiempo. De forma especial, ha reconocido la dedicación de Juan Antonio García Villadeamigo, presidente de la Asociación de Libreros de Huelva, y su compromiso continuado con el sector y con la Feria del Libro.

Para finalizar, Juan Antonio García Villadeamigo, presidente de la Asociación de Libreros de Huelva, ha tomado la palabra para celebrar el aniversario "como una historia construida entre libreros, autores, instituciones, colaboradores y lectores" recordando que "muchas generaciones de onubenses han crecido vinculadas a la feria" reivindicando así "el papel de las librerías como espacios de orientación y descubrimiento, donde la recomendación personal ayuda a cada lector a encontrar el libro adecuado".

García Villadeamigo ha dicho que "una página no es un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo", invitando a la ciudadanía a participar en esta edición y a seguir haciendo de la Feria un lugar de encuentro entre libros, lectores y familias.

DIEZ DÍAS DE LIBROS, AUTORES Y ACTIVIDADES

La plaza de las Monjas reúne durante diez días 22 stands con presencia de librerías, editoriales, administraciones, universidades y fundaciones. La programación incluye presentaciones y firmas de libros, encuentros con autores, recitales poéticos, clubes de lectura, talleres, cuentacuentos y propuestas infantiles y juveniles.

Entre los nombres destacados de esta edición figuran Miguel Pardeza, Isabel San Sebastián, Rodrigo Cortés, Ángeles González Sinde y J. J. Benítez, junto a autores vinculados a Huelva y su provincia.

La Feria también reserva espacio para iniciativas que amplían el acceso a la lectura y acercan los libros a públicos diversos, con actividades educativas, propuestas de lectura fácil y encuentros en el Espacio UNIA.

La quincuagésima Feria del Libro de Huelva permanecerá abierta hasta el domingo 25 de octubre en la plaza de las Monjas, con una invitación a vecinos y visitantes para descubrir nuevas lecturas, conocer a sus autores y apoyar a las librerías y editoriales participantes.