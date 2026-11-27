Encendido del alumbrado de Navidad en Huelva capital. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Huelva ha dado la bienvenida a la Navidad en la tarde de este viernes con un espectáculo muy especial bajo el lema '150 años de Luz', una celebración que ha unido la magia de estas fechas con los 150 años de historia de la capital.

La alcaldesa, Pilar Miranda; junto al alcalde infantil, Carlos Martínez; y la representante de Huelva Comercio, Cinta Platero, ha sido la encargada de realizar el encendido del alumbrado navideño, en un acto multitudinario que ha llenado de familias la Plaza de las Monjas y que ha convertido el centro de la capital en un gran escenario de música, luz y fantasía, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Durante la inauguración, la alcaldesa ha afirmado que este viernes empieza la Navidad en Huelva, "y este año lo hacemos de una manera muy especial, porque la ciudad está celebrando sus 150 años de historia. 150 años de calles, de plazas, de barrios y, sobre todo, de generaciones de onubenses que han construido la Huelva que somos hoy, que han compartido sus tradiciones y que han hecho de esta ciudad un lugar al que siempre apetece volver".

"Huelva tiene una luz propia que está en nuestra gente, en nuestra manera de recibir a quienes nos visitan, en las familias que se reúnen, en los amigos que vuelven a encontrarse y en esa ilusión que, cuando llega diciembre, se nota en cada rincón de la ciudad", ha dicho.

Finalmente, la alcaldesa ha invitado a los onubenses a salir a la calle y vivir la ciudad durante estas fiestas, haciendo de Huelva "el mejor lugar para compartir estos días, con una Navidad pensada para todas las generaciones y en la que nadie se quede sin una sonrisa, un abrazo o un motivo para celebrar". "Hoy vamos a encender juntos mucho más que unas luces. Vamos a encender la Navidad de Huelva. Una Navidad que es de todos y que hacemos entre todos, así que sigamos escribiendo la nuestra", ha concluido.

El acto ha comenzado a las 17,30 horas en la Plaza de las Monjas con la actuación de Chloe de la Rosa, representante de España en Eurovisión Junior 2024, que ha puesto música a los primeros momentos de una tarde especialmente dirigida a las familias y a los más pequeños.

La celebración ha continuado con la intervención de la Coral de la Iglesia de la Catedral de la Merced, que ha interpretado sus canciones desde uno de los balcones de la Plaza de las Monjas, para, seguidamente, comenzar con un pasacalles que ha salido desde el Ayuntamiento, encabezado por un gran globo portado por un grupo de niños y niñas del colegio María Inmaculada.

Durante el recorrido del mismo, el artista onubense Sergio Contreras ha puesto voz a un cuento navideño creado especialmente para la ocasión, una historia de fantasía ambientada en Huelva que, con motivo de los 150 años de la ciudad, ha convertido un globo mágico en el símbolo de la luz y la ilusión capaces de devolver la Navidad a sus calles.

La narración ha acompañado al pasacalles hasta su llegada a la Plaza de las Monjas, donde el grupo de niños ha subido al escenario y, junto a la alcaldesa y el alcalde infantil, ha protagonizado el momento central de la tarde: el encendido simultáneo de los millones de puntos de luz que decoran la ciudad, acompañado de música, cañones de papelillos y la entrada de un nuevo pasacalles lleno de color y animado por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

Desde la Plaza de las Monjas, este nuevo desfile ha continuado por la Gran Vía hasta el Ayuntamiento, dando paso al espectáculo de música y luces del nuevo 'Techo Mágico' de la Gran Vía.

El cierre de la jornada ha tenido como protagonista al artista Manuel Lombo, quien ha llevado su espectáculo 'Cantes de diciembre' a la Plaza de San Pedro, un marco incomparable que ha servido de broche de oro para la jornada inaugural de la Navidad en la capital onubense.

MÁS DE 3,6 MILLONES DE PUNTOS DE LUZ

Más de 3,6 millones de puntos de luz para toda la ciudad La Navidad de Huelva contará este año con un total de 3,6 millones de puntos de luz LED, distribuidos en 686 arcos, 164 farolas, 27 figuras de suelo, 12 pinos y estructuras 3D, tres letreros luminosos y la decoración de 104 árboles de la ciudad.

Entre las principales novedades destaca el 'Techo Mágico' de la Gran Vía y la Plaza de las Monjas, que ofrecerá espectáculos diarios de luz y sonido. De lunes a jueves habrá dos pases, a las 19,00 y a las 20,00 horas, mientras que los viernes, sábados, festivos y vísperas de festivo se ampliará la programación a tres pases, a las 19,00, 20,00 y 21,00 horas.

La iluminación incorpora también importantes novedades en otros puntos de la ciudad, como los nuevos arcos de la Avenida de Andalucía, tanto en la entrada como en la salida de Huelva; las láminas móviles de la calle Méndez Núñez, que cambiarán de color a lo largo del día y la noche; el nuevo pino de La Palmera y la recuperación de los tradicionales arcos navideños en Pablo Rada.

Una Navidad que este año, bajo el lema '150 años de Luz', invita a celebrar la historia de Huelva, a disfrutar de sus calles y a seguir construyendo, entre todos, nuevas historias para recordar. Toda la programación está dispoble ya en navidad.huelva.es.