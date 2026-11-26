El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; y el concejal de Participación Ciudadana, Manuel Jesús Soriano, en la presentación de la IV Ruta de la Zambomba de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico en el Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; y el concejal de Participación Ciudadana, Manuel Jesús Soriano, han presentado este jueves la IV Ruta de la Zambomba, impulsada por el Ayuntamiento, en la que diferentes entidades volverán a llenar plazas y barrios de la capital con una iniciativa solidaria de arte, música, tradición y convivencia los días 10, 11, 12, 18 y 19 de diciembre, que llevará 18 encuentros a los barrios onubenses.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico ha señalado que "se trata de una iniciativa ya consolidada que convierte las plazas y calles en espacios de encuentro, convivencia y celebración en torno a una de las tradiciones más auténticas de la Navidad andaluza que pasa de generación en generación", ha indicado el Consistorio en una nota.

"Las zambombas forman parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra manera de entender estas fechas y, desde el Ayuntamiento, queremos seguir impulsando propuestas que saquen la cultura a la calle, que acerquen la música a todos los públicos y que conviertan nuestros espacios urbanos en lugares de encuentro", ha agregado.

De este modo, la zambomba municipal será la encargada un año más de inaugurar esta ruta, el próximo jueves día 10, en la el Parque de la Luz, a partir de las 20,30 horas, continuando de esta forma con el objetivo municipal de ir rotando por un barrio distinto cada año.

Así, en esta edición se volverá a contar con la participación de grandes artistas onubenses que pondrán voz, compás y sentimiento a la Navidad, con un elenco dirigido por Vicente Redondo, El Pecas, que estrenará este año el espectáculo bajo el título de 'Nuestra Navidad Flamenca'.

Además de El Pecas como voz principal, el espectáculo cuenta con la colaboración especial de la cantaora Rocío Gutiérrez y la bailaora Isa Toscano; además del acompañamiento al piano de Alba Amaya; Juanito Márquez Moliner, las Hermanas Cruz y Remedios Requelo, al cante y voces; Paco Cruzado y Lucas Vega, a la guitarra, y la percusión de Vicente Redondo y Javi Vega.

Asimismo, la Concejalía de Participación Ciudadana ha organizado 17 citas más en colaboración con hermandades, asociaciones vecinales y otras entidades, "con el objetivo de fomentar la convivencia, la unión y la participación ciudadana, utilizando nuestras tradiciones como herramientas para crear espacios compartidos en los que vecinos, familias y visitantes puedan disfrutar juntos de estas fechas tan especiales", ha comentado el concejal del ramo.

En este sentido, Soriano ha puesto en valor "la capacidad que tiene de reunir a Huelva en torno a sus tradiciones y de convertir la cultura en un espacio de convivencia y participación" y ha recordado el carácter solidario de la ruta, "ya que parte de lo recaudado irá destinado a la obra social de las hermandades y asociaciones participantes, que desarrollan una labor imprescindible, cuyo compromiso e implicación agradecemos demostrando una vez más que Huelva tiene un tejido asociativo vivo, dinámico y dispuesto a trabajar por su ciudad y sus tradiciones".

De este modo, la ruta comenzará el viernes 11 de diciembre con distintas zambombas repartidas por diferentes puntos de la ciudad: Hermandad de la Merced, en la Plaza de la Merced; Asociación de Vecinos Los Dolores', en la Plaza de los Dolores; y Hermandad de la Fe, en Plaza Colombina.

El sábado 12 de diciembre continuará esta intensa programación con la jornada más activa con la participación de Hermandad del Resucitado, en Plaza Santa Raquel; Hermandad del Prendimiento, en calle Tres Carabelas --en la puerta de la Iglesia del Carmen--; la Asociación de Vecinos 'Santa Bárbara', en la Plaza del Guarda; Hermandad Cena y Montemayor, en la Plaza del Rosario; Hermandad de la Esperanza, en Plaza Niña; Hermandad del Prado, Parque de la Luz; Hermandad Santo Entierro, en Plaza de la Soledad; Hermandad del Perdón, Plaza del Perdón; y Hermandad La Salud, en Plaza de los Scouts.

La ruta se retomará el viernes 18 de diciembre con la zambomba de la Hermandad del Nazareno, en Paseo Santa Fe; Hermandad Buena Muerte y Calvario, en Plaza de la Constitución; y Hermandad Veracruz, en Plaza Niña. Finalmente, la ruta culminará el sábado 19 de diciembre con las zambombas de la Hermandad del Rocío de Huelva, en Plaza Paco Toronjo; y las Hermandades de San Pedro, en el Paseo Santa Fe, donde se pondrá el colofón a la IV Ruta de la Zambomba.

Todas las zambombas se celebrarán en horario de 12,00 horas a 02,00 horas, a excepción de la de la Asociación de Vecinos Los Dolores, que se desarrollará en horario de 19,00 a 22,00 horas.