Manolo García y Ara Malikian inauguran la programación cultural del Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva

HUELVA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto con el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento, Nacho Molina, ha dado a conocer la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Huelva que tendrá como escenario el Palacio de los Deportes Carolina Marín y que se inaugurará en el mes de marzo con las actuaciones del cantante Manolo García y el violinista Ara Malikian.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la primera edil ha puesto en valor que esta programación "supone hacer realidad un sueño", que "no ha resultado nada fácil", ya que "ha tenido muchos actos preparatorios", pero es "algo fundamental para Huelva", porque "el que se utilice el espacio del Carolina Marín como zona de conciertos va a permitir traer a artistas nacionales e internacionales de primer nivel que no podían venir a Huelva porque no disponían de un aforo adecuado".

Así, como ha señalado la alcaldesa, el objetivo municipal es que la programación cultural "se convierta en un gran incentivo para visitar Huelva, impulsando la economía y el turismo de la ciudad, con una oferta en la que la cultura destaque como estímulo para elegir la capital onubense como destino".

"A pesar de estas dificultades iniciales, nuestra apuesta por la cultura es firme y, por ello, quiero felicitar a todos los técnicos municipales que han trabajado duro para dotar a la capital de este nuevo espacio para grandes espectáculos", ha señalado.

Por su parte, Nacho Molina ha destacado que "abrir a la cultura este pabellón fue un compromiso muy importante de este equipo de Gobierno", ya que posibilita "llegar hasta los 5.000 espectadores, utilizando tanto la grada como la zona de pista para estar de pie, sin olvidar otro gran proyecto que es celebrar conciertos en verano en el Nuevo Estadio Colombino".

Este nuevo espacio albergará hasta 3.300 espectadores sentados y será "el complemento perfecto" para la oferta cultural de la ciudad junto al Gran Teatro y al auditorio de la Casa Colón. La intención del Ayuntamiento es por tanto, ha indicado Miranda, "colocar a la ciudad en la primera división del panorama cultural trayendo a estrellas de gran nivel".

Por otra parte, desde el Consistorio se ha presentado esta programación inicial "con el tiempo necesario para entrar de lleno en la competición por atraer al público de fuera y permitir a los interesados organizar la agenda de ocio con la antelación suficiente".

Así, el próximo mes de marzo el Carolina Marín abrirá sus puertas con dos propuestas de "primera categoría" como son el artista Manolo García, que actuará el 1 de marzo, y el violinista Ara Malikian, que actuará el 2 de marzo.

Por un lado, Manolo García, es un clásico del pop español que se mantiene en plena forma con una gira en la que ha colgado el cartel de no hay billetes en casi todas las citas y que seguro no decepcionará a sus incondicionales.

Mientras que el libanés Ara Malikian, una de las propuestas "más interesantes y potentes" dentro del panorama musical actual, ofrecerá a sus numerosos seguidores un animado concierto.

Se trata de dos artistas de estilos muy diferentes con los que el Ayuntamiento ha querido ofrecer una programación "para todos los públicos", que tendrá su continuidad con nuevos conciertos que se anunciarán para el mes de junio.

Las entradas para el concierto de Manolo García se pondrán a la venta este viernes, a partir de las 12,00 horas, en la web de ticketmaster.com, estando previsto que próximamente se anuncie dónde y cuándo podrán adquirirse las de Ara Malikian.