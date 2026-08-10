El Monaguillo, Salva Reina y 'No me toques el cuento' protagonistas del II Gamba Fest Comedy de Huelva

Presentación del II Gamba Fest Comedy de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; acompañado por la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el humorista, Marcos Arizmendi y el promotor cultural, Marcos Gualda, ha presentado la segunda edición del Gamba Fest Comedy, que se celebrará del 22 al 24 de octubre con una programación que incluye a El Monaguillo o Salva Reina.

Nacho Molina ha destacado la consolidación de una iniciativa que "ya cosechó un importante éxito en su primera edición", y que "consolida a Huelva como referente de humor en España", con una programación "pensada para que puedan disfrutar todos los públicos con las diversas opciones que ofrecemos y en distintos espacios de la capital", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Molina ha defendido además la "importancia" de seguir incorporando nuevas propuestas culturales a Huelva, ya que desde el Ayuntamiento creen que este tipo de iniciativas nuevas "son muy necesarias". "Esta tierra es la luz, la alegría, la sonrisa y siempre buscamos la parte positiva a todo, pues estamos encantados de que exista el Gamba Fest y agradecemos a sus promotores el que una vez más hayan vuelto a conseguir diseñar una programación tan redonda", ha señalado Molina.

En este sentido, el concejal ha explicado que el grueso del festival tendrá como escenario el Palacio de Congresos de la Casa Colón, "aunque la programación se extenderá por otros espacios de la ciudad, como el salón de actos del Foro Iberoamericano de La Rábida, el Patio del Amor del Hospital Juan Ramón Jiménez, la Residencia de Mayores La Orden y los bares La Embajada y Kanino".

Por su parte, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha subrayado la "apuesta" por "convertir Huelva en un referente nacional en el ámbito de la comedia", porque "Huelva se toma muy en serio el humor y lo hace con talento, con mucha ambición y sobre todo con una vocación muy clara de convertir nuestra tierra en un referente nacional en el mundo de la comedia".

Asimismo, Baquero ha destacado especialmente la combinación de artistas locales y "grandes nombres" del panorama nacional "que caracteriza al festival". "Cuenta con nuestros artistas y abre la puerta a grandes nombres del panorama nacional, sin dejar atrás a nuestros talentos locales", ha añadido.

Por otro lado, los promotores del festival, Marcos Arizmendi y Marcos Gualda, han puesto el foco en esta apuesta por el talento de Huelva. Según han explicado, "todos esos grandes artistas nacionales e incluso internacionales que están peleándose por venir al Gamba Fest dan fe del gran éxito que tuvimos", aunque han insistido en que uno de los principales objetivos sigue siendo "incidir sobre todo en el talento local".

En este sentido, han recordado que en la primera edición se dio la oportunidad a la actriz onubense Luisa Macías de debutar con un monólogo y que este año será Cristina Monper, también actriz onubense, quien afronte este mismo reto.

Los promotores han agradecido asimismo el respaldo del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial, Puerto de Huelva, Fundación Caja Rural del Sur y Grupo Antares, destacando "todo su cariño desde el principio y hasta el día de hoy" y el acogimiento recibido por una propuesta que nació con la vocación de crecer y consolidarse.

Además, han querido poner en valor la vertiente solidaria y social del festival, que llevará parte de su programación a espacios como la Residencia de Mayores La Orden, con la chirigota onubense Los Auténticos; y al Patio del Amor del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde se representará el cuentacuentos 'Sin lobo no hay cuento', de Ana Barroso y Leonor Acevedo.

PROGRAMACIÓN

La programación apuesta por diferentes formatos y públicos, combinando monólogos, teatro, cuentacuentos, carnaval y propuestas gastro-cómicas, además de llevar algunas de las actividades a espacios de carácter social y sanitario.

El festival arrancará el jueves 22 de octubre, a las 20,00 horas, con la Gala de Inauguración, presentada por Marcos Arizmendi, que dará paso al monólogo de El Monaguillo en el Palacio de Congresos de la Casa Colón. El humorista será uno de los grandes nombres de esta edición y protagonizará la primera noche de un festival que pretende consolidar su presencia en el calendario cultural de la capital.

El viernes 23 de octubre, la programación se trasladará también a otros espacios. A las 11,30 horas, la Residencia de Mayores La Orden acogerá la Antología de Carnaval de Los Auténticos, mientras que el Patio del Amor del Hospital Juan Ramón Jiménez recibirá el cuentacuentos 'Sin lobo no hay cuento', de Ana Barroso y Leonor Acevedo. A partir de las 15,00 horas, el Bar Kanino acogerá una jornada gastro-cómica con el monólogo de Cristina Monper, mientras que a las 20,00 horas, el Palacio de Congresos de la Casa Colón recibirá a Salva Reina con su espectáculo 'Prohibido echarle cacahuetes al mono'.

La jornada del sábado 24 de octubre comenzará a las 12,00 horas en el Salón de Actos del Foro Iberoamericano de La Rábida con una nueva representación de 'Sin lobo no hay cuento'. A las 13,00 horas, el Bar La Embajada acogerá otra jornada gastro-cómica protagonizada por el monólogo de Chemi Moreno y la sesión trochodadaísta de DJ Superoidor, nombre artístico de Marcos Gualda. El festival llegará a su final a las 20,00 horas, en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, con Teatroz y su espectáculo 'No me toques el cuento'.

Finalmente, hay que señalar que el cartel de esta segunda edición ha sido realizado por el diseñador gráfico onubense Lorenzo González, a partir de una ilustración de una gamba blanca de Huelva realizada por el alicantino Paco Sáez, director de cine, artista de storyboard y dibujante ganador del Goya al mejor cortometraje de animación en 2020, además de participar en largometrajes como Tadeo Jones.

Las entradas para los espectáculos que se celebran en el Palacio de Congresos de la Casa Colón tienen un precio único de 22 euros y están disponibles en la web de entradas del Ayuntamiento, entradas.huelva.es, y en la taquilla del Gran Teatro. El resto de actividades de la programación serán de acceso libre y gratuito.