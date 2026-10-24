La alcaldesa de Jerez (Cádiz) acompaña a la APJ en la entrega del Premio Jerez de Periodismo a Rafael Plaza Checa

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) con motivo de la entrega del I Premio Jerez de Periodismo a Rafael Plaza Checa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha acompañado a la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) con motivo de la entrega del I Premio Jerez de Periodismo a Rafael Plaza Checa, en un emotivo acto celebrado en el Alcázar.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la regidora ha felicitado al veterano periodista en una mañana en la que ha recibido el cariño y el reconocimiento de compañeros y compañeras de profesión, con el presidente de la asociación, Javier Benítez, al frente.

"Hoy no sé si sabes que estás haciendo historia Rafael porque son los primeros premios de Periodismo Jerez; cuando son los primeros, marcan camino y siempre serán recordados sobre todo si es a un extraordinario periodista como eres tú", ha señalado la alcaldesa en su intervención.

La regidora ha añadido "que todos nos alegramos de que eligieras la radio y sobre todo si es por vocación". "Destacaría tu profesionalidad y poner en valor también tu generosidad hablando de tu equipo; has tenido la extraordinaria generosidad de enseñar a grandes profesionales", ha afirmado.

Por su parte el homenajeado ha tenido palabras de agradecimiento. "Estoy emocionado por este acto. Toda mi vida profesional no habría sido posible sin el apoyo de mi familia que han soportado mis ausencias por eso este premio también es vuestro", ha dicho.

Igualmente, ha apuntado que "los sueños se cumplen y que se puede perder la ilusión por su medio, la radio ya que "lo que el alma anhela, el espíritu lo consigue".

Javier Benítez, en nombre de la APJ, ha dado las gracias a los que han hecho posible este acto con el apoyo del Ayuntamiento. "Este premio lleva el nombre de Jerez porque las ciudades se definen tal y como la cuentan los periodistas. Y Rafael es uno de los nuestros al que todos hemos seguido", ha detallado.

En esta primera edición, el Premio Jerez de Periodismo distingue a Rafael Plaza Checa, profesional que reúne méritos sobrados para recibir un reconocimiento de esta categoría. Natural de Cuenca, llegó a Jerez hace casi medio siglo para convertirla en el centro de gravedad de su vida profesional.

Entró en Radio Jerez como redactor y llegó a ser jefe de Informativos, y es desde esa responsabilidad desde donde vive en los estudios, micrófono en mano, la noche del 23-F de 1981, conectando con Radio Sevilla y recabando información de sus fuentes para informar a la ciudadanía minuto a minuto de la intentona golpista.Ese mismo año recibe el Premio Ondas junto a Pepe Fernández por la dirección del primer informativo regional de la historia de la radio española, emitido en coordinación entre Radio Jerez y Radio Sevilla bajo el sello de SER Andalucía.

Su trayectoria en el Grupo Prisa es larga y de alto voltaje. Dirigió Radio Cádiz durante ocho años, etapa en la que creó en 1984 la emisora SER Puerto. Más tarde ejerció como Director de Comunicación del entonces alcalde de Jerez Pedro Pacheco, entre 1990 y 1991, antes de regresar a su casa, la Cadena SER, donde alcanzó la Dirección Regional de SER Castilla y León desde Valladolid.

De vuelta a Andalucía, dirigió desde Sevilla la Central de Estudios Multimedia del Grupo Prisa, cúspide de una carrera construida ladrillo a ladrillo desde los micrófonos de Jerez.

Cabe recordar que la Asociación de la Prensa de Jerez ha puesto en marcha este nuevo galardón para reconocer con carácter anual el trabajo periodístico, atendiendo a criterios de calidad, rigor, compromiso ético y contribución al prestigio de la profesión.

Se trata de una distinción honorífica que la APJ impulsa para ensalzar el ejercicio del periodismo como un servicio esencial para la sociedad.

El galardón cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, es una de las actividades que están dentro de la subvención nominativa directa al 'Proyecto Proyección social y cultural de la Asociación de la Prensa de Jerez', en el Marco del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026.