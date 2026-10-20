La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca la importancia de la IA para generar empleo y mejorar los servicios públicos

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, interviniendo en el Encuentro Publicaciones 7.0: IA: presente y futuro de los jóvenes en Andalucía, organizado por el Grupo Publicaciones del Sur, - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha subrayado "la importancia capital" de la inteligencia artificial para desarrollar proyectos, empresas, dar solución a retos sociales, crear nuevas oportunidades, generar unos mejores servicios públicos y capacitar a los jóvenes para construir "un mejor futuro".

Así lo ha destacado durante su intervención en el Encuentro Publicaciones 7.0: IA: presente y futuro de los jóvenes en Andalucía, organizado por el Grupo Publicaciones del Sur, que se ha celebrado en el auditorio de la Fundación Cajasol con la presencia de alumnado de los institutos Francisco Romero Vargas y Almunia, según ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha considerado "fundamental" que, "en paralelo a la acción", haya un debate sobre las oportunidades que brinda la inteligencia artificial y "sobre las necesidades de ser cautos ante esta nueva realidad", lanzando "un mensaje de prudencia, de verificación" y valorando "las oportunidades" que brinda para encontrar un empleo y a las administraciones para mejorar los servicios a la ciudadanía.

En ese sentido, ha defendido el uso responsable de la inteligencia artificial, que "ya es presente de nuestros jóvenes" al exponer que "en 2025 el 75,6% de los jóvenes españoles de 16 a 24 años ya ha utilizado la IA generativa, el 59,3% para educación formal y el 21,1% por motivos profesionales".

De esta manera, García-Pelayo ha explicado que la clave del uso responsable de la IA está en "saber verificar la información y proteger datos para su utilización de forma crítica, ética y responsable", por lo que el papel del Ayuntamiento es acercar alfabetización en IA "de forma práctica, en alianza con la universidad, centros educativos, bibliotecas, espacios juveniles, asociaciones y empresas para que nadie se quede atrás".

La alcaldesa ha hecho hincapié en la generación de oportunidades que ofrece la IA en Jerez como generador de empleo y de valor local en los ámbitos turísticos, culturales, hosteleros, logísticos, de la agricultura o servicios que puedan analizar y tratar la información para comunicar mejor y crear nuevos productos.

"El Ayuntamiento puede desarrollar la capacitación no reglada, la orientación laboral, innovación y modernización administrativa dentro de sus atribuciones y cooperar con la Junta y el sector educativo y empresarial con un objetivo claro: multiplicar su talento, capacidad, productividad y empleabilidad", ha manifestado.

Una de las líneas estratégicas del Gobierno de Jerez está en la transformación digital, con una delegación específica que dirige José Ignacio Martínez, y en la apuesta para "transformar nuestra manera de prestar los servicios públicos". Por ello, ha continuado la alcaldesa, "hemos impulsado la estrategia Jerez Connected para construir un Jerez más inteligente, innovador y conectado en cuatro pilares: modernización administrativa, ciudad inteligente, fortalecimiento del sector tecnológico e investigación y la innovación".

En este sentido, ha recordado que Jerez se sitúa entre las 12 entidades locales españolas que lideran la iniciativa EDINT, con el objetivo de convertir datos urbanos en conocimiento útil para la mejora de los servicios públicos y generación de oportunidades empresariales.

ACUERDO CLAVE CON LA JUNTA PARA AVANZAR EN LA IA

García-Pelayo también ha expuesto las claves del acuerdo suscrito con la Junta de Andalucía para avanzar en la aplicación de la IA para dar soluciones tecnológicas a "retos reales de la ciudad", aprovechando el Centro de Alto Rendimiento Tecnológico de Jerez, todo ello "con el objetivo siempre de conseguir un Ayuntamiento más accesible, ágil, transparente y seguro".

Al respecto, ha calificado de "fundamental" la creación de la aplicación móvil Jerez Smart, presentada en 2024 para acercar los servicios municipales y la información de la ciudad a la ciudadanía, la digitalización y la simplificación de trámites administrativos, y que cuenta con más de 40.000 descargas en estos dos años.

Igualmente, se ha referido al Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que refuerza la prevención, detección y respuesta ante amenazas informáticas para proteger los sistemas y servicios municipales, así como la importancia que tiene dentro de la estrategia Jerez Connected la creación del Clúster Tecnológico Nexur, fundado en 2024 con 14 empresas y que ya aglutina a más de 50.

Sobre el Clúster ha indicado que surge como "alianza entre empresas, universidades y administraciones para atraer inversiones, impulsar la IA y otras tecnologías emergentes, generar empleo cualificado y conseguir retener el talento, de manera que nuestros jóvenes encuentren en Jerez oportunidades profesionales".