La alcaldesa de Jerez (Cádiz) es proclamada Dama del Serenísimo Capítulo del Vino

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, proclamada Dama del Serenísimo Capítulo del Vino. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García- Pelayo, ha sido proclamada Dama del Serenísimo Capítulo del Vino en la sexagésimo segunda Investidura de esta cofradía vinícola, la más antigua de España, cuya función es "rendir culto y dar a conocer la riqueza vinícola española, fomentar el consumo responsable y promover manifestaciones artísticas, literarias y sociales vinculadas al vino".

Según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota, la investidura de la alcaldesa ha tenido lugar en el seno de un acto que se ha celebrado en el Consejo Regulador. En la ceremonia, a María José García-Pelayo se le ha impuesto la capa que se usa para estos casos, antes de realizar un juramento conforme a las reglas de la entidad. Con posterioridad, ha recibido una medalla y una copa de vino con la que ha formulado un brindis.

Tras este ritual, el presidente de la cofradía, Jordi Fontquerni Bas, ha investido a la alcaldesa como Dama del Serenísimo Capítulo del Vino, posando una cepa de madera sobre sus hombros. Para finalizar la regidora ha firmado en el mismo libro en el que han estampado sus rúbricas todas las personas investidas y todos los pregoneros desde 1966.

Además de la alcaldesa de Jerez, han sido investidas como damas y caballeros del Serenísimo Capítulo del Vino otras ocho personas en este acto, en concreto, Carlos Roiger Felip, Joan Casamy, Juan Solác, Rosa María Tibau, Eduardo Lagarda, Jordi Martín, Santiago Mercé e Ignacio Ginebreda.

La organización de esta ceremonia en Jerez contiene un fuerte componente simbólico, puesto que la ciudad acogió su cuarta Investidura el 9 de noviembre de 1968, con José María Pemán como pregonero. La cita de 2026 supone, por tanto, el regreso de la institución a Jerez 58 años después, teniendo en esta ocasión como pregonero al presidente del Consejo Regulador y de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, César Saldaña.

La alcaldesa ha dado las gracias por su proclamación y ha dado la enhorabuena a las personas que, como ella, han sido investidos como caballeros y damas en este acto del Serenísimo Capítulo del Vino. También ha felicitado a la entidad por su 60 aniversario y ha agradecido a su presidente, Jordi Fontquerni Bas, a los miembros de la junta directiva y a todos los caballeros que hayan elegido la ciudad para celebrar esta efemérides.

Ha resaltado que la presencia del Serenísimo Capítulo del Vino en Jerez tiene un "significado especial", ya que esta institución representa el reconocimiento de una cultura "que merece ser preservada, estudiada y transmitida y que encuentra en el vino no sólo un producto de excelencia, sino también un vínculo entre los pueblos, una manifestación de la historia y un motivo de concordia entre las personas".

Por su parte, la alcaldesa también ha resaltado que Jerez es ciudad del vino por excelencia y que lleva a gala su tradición y cultura vitivinícola, seña de identidad de la ciudad, conocida en el mundo entero, por lo que ha expresado que Jerez ha hecho del vino "una expresión de su identidad y una forma de proyectarse al mundo".

Asimismo, se ha referido a que este acto de investidura vuelve al Palacio del Vino, denominación que también figura como sede de la histórica investidura de Jerez de 1968 e igualmente, ha puesto en valor la figura del pregonero de este 2026, César Saldaña, por su trayectoria directamente vinculada a la defensa y proyección de los vinos de Jerez.

Del mismo modo, la regidora ha valorado la presencia de invitados de distintos puntos de España, Europa y Estados Unidos, como oportunidad de proyección exterior de Jerez, como gran ciudad histórica del vino. En este contexto, ha pedido a los caballeros de esta institución que profundicen cuanto puedan en el conocimiento de los vinos de Jerez, que disfruten de todas las bondades de la ciudad y se lleven el recuerdo de unas jornadas memorables.

El Serenísimo Capítulo del Vino ha evolucionado a lo largo de seis décadas, desde un círculo de personalidades defensoras de la cultura vinícola hasta consolidarse como una institución de encuentro entre productores, empresarios, especialistas, intelectuales y representantes de la sociedad civil. Su independencia respecto a cualquier denominación de origen le permite representar simbólicamente la diversidad vitivinícola española y "conectar territorios, generaciones y tradiciones".

Las investiduras, celebradas en bodegas, monasterios, castillos y enclaves vinícolas de España y del extranjero, combinan reconocimiento personal, divulgación cultural, patrimonio y gastronomía. Su principal aportación no reside en la representación económica o regulatoria del sector, sino en su "capacidad para convertir el vino en un elemento de prestigio cultural y vínculo entre territorios". Como dato histórico de interés, resaltar que Salvador Dalí fue pregonero de la primera investidura del Serenísimo Capítulo del Vino que tuvo lugar en el Castillo de Peralada en 1966.