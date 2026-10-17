La alcaldesa de Jerez (Cádiz) resalta el valor de la moda como plataforma para promocionar a emprendedores locales

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en Innova 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido este sábado 17 en El Alcázar de Jerez a 'Innova 2026-The Fashion Retail Experience', certamen organizado por el Ayuntamiento y ABM Eventos para "reforzar y respaldar a los nuevos talentos y diseñadores emergentes de la moda a través de una pasarela con nuevos creadores, conversaciones sobre diseño y negocio, 'masterclasses' para conocer el trabajo que existe detrás de una imagen, experiencias sobre moda, creatividad y retail".

Como ha resaltado la regidora, "se trata de un evento en el que confirmamos el compromiso municipal con la promoción de la industria textil, el talento de los diseñadores y el desarrollo en definitiva de Jerez. Ponemos en valor la moda a la vez que potenciamos la promoción cultural, turística y mediática de la ciudad impulsando un sector como símbolo de creatividad, progreso y expresión cultural generando también un impacto positivo en la economía local", ha dicho, según ha indicado el Consistorio jerezano en una nota.

Por su parte, la directora de ABM Eventos, Ana Belén Morillo, ha destacado que Innova nace para ir más allá de los desfiles, buscando generar oportunidades de negocio y diálogo para quienes empiezan en el sector. "Vamos a poder ver el presente de la moda, talento de Andalucía, pero sobre todo el talento de Jerez", ha señalado.

Asimismo, se han establecido reuniones de trabajo con la directora de la Pasarela Flamenca de Jerez, Ana Belén Morillo, para abordar posibles vías de colaboración municipal con vistas a la vigésima edición de este evento, que tendrá lugar del 4 al 7 de febrero de 2027 y de "gran impacto y repercusión en la ciudad".

En contexto, Innova ha arrancado con una mesa redonda en la que ha participado Elisa Cortés, Mariquilla Trasquilá, Ainhoa Rosado, Nicolás Villar, Margarita Muñoz y Antonio Carpio. El programa de mañana ha continuado con un desfile colectivo precisamente de Mariquita Trasquilá y Margarita Muñoz.

En contexto, esta primera jornada ha servido también para abordar la identidad y el estilo con talleres para aprender a potenciar la imagen, a cargo de Cristina Sánchez Pardo; o ha permitido disfrutar de las creaciones con un desfile colectivo protagonizado por David Rodríguez, David Panal y Lomont junto al pase donde se han conocido las creaciones de Pilar Villar, Belulah e Ismael Domínguez e Iván Campaña.

Así, la jornada del domingo comenzará a las 11,00 horas con otro taller del fotógrafo profesional de moda Jesús Amarillo bajo el nombre de 'Anatomía de un editorial de moda'. A las 12,00 horas continúa con el Certamen de Diseñadores Noveles 'I South Talent' para poner el broche final el colectivo de moda masculina a cargo de Patria y Carpio Menswear a las 13,00 horas.