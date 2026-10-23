La alcaldesa de Jerez destaca "el gran momento económico" que vive la ciudad en creación de empleo y de empresas

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo este viernes la Feria de la Economía Local en los Claustros de Santo Domingo, - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo ha inaugurado este viernes la Feria de la Economía Local en los Claustros de Santo Domingo, un espacio de encuentro en el que se puede ver "lo mejor de nuestra gastronomía" y que en esta edición se enfoca dentro de la Capital Gastronómica de España que ejerce la ciudad.

García-Pelayo ha subrayado "el gran momento" que vive la economía local a efectos de generación de empleo y de creación de empresas y la apuesta estratégica de su gobierno por la diversificación de los sectores empresariales, desde el turístico al tecnológico, para la dinamización de la economía local y la generación de empleo.

La regidora ha agradecido al teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Seguridad y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, y a la delegada de Comercio y Educación, Nela García Jarillo, el trabajo "tan intenso" que han hecho para que celebrar la Feria de la Economía Local, con propuestas para todos los públicos y que este año "bate récords" de stands respecto a las últimas ediciones porque son 32 respecto a los 27 del año pasado.

La Feria de la Economía Local, que se celebrará hasta el próximo domingo es "un punto de encuentro útil en el que todos podemos aprender", como ha expresado, señalando que "todas las personas que tienen una idea en desarrollo o tienen proyectos emprendedores podrán intercambiar experiencias para crear sinergias de colaboración, y también habrá apoyo técnico de asesoramiento desde el Ayuntamiento".

El evento tuvo su primera edición en 2018 pero se le ha dado "un giro" desde 2023 para que tenga un ámbito más amplio, en el sentido de que se sigue con la presencia de organizaciones sociales como Cáritas, Madre Coraje o Afanas, pero ampliando a empresas de otros sectores que son "tractores de la economía local", desde el sector tecnológico, o desde el sector de la gastronomía. Al respecto, ha citado como ejemplo la iniciativa 'Saborea Cádiz', con presencia en la Feria de la Economía Local y el evento 'Saborea el Campo', que también tendrá como sede Los Claustros de Santo Domingo.

De esta manera, la alcaldesa ha destacado que en este espacio hay empresas vinculadas a la agricultura, a la cultura, a la artesanía, al ecologismo, a la innovación, siendo una Feria de la Economía Local en sentido amplio, "muy importante" para una ciudad como Jerez, en la que "no deja de crearse empleo desde hace tres años con 5.500 empleos desde 2023".

"Creemos firmemente en que espacios como éste son clave y vienen a sumar, para colaborar con todas las empresas, emprendedores y proyectos a desarrollar y mostrarles siempre nuestra mano tendida desde el Gobierno de Jerez", ha afirmado.

El objetivo de la Feria de la Economía Local es seguir impulsando la línea estratégica de promover el talento, proyectos y dinamización económica para que se generen oportunidades de empleo con el reto de que todas las actividades se combinen de manera transversal en coordinación con los emprendedores, trabajadores autónomos y empresas.

La feria ha puesto en esta edición el acento en la Capitalidad Gastronómica de España que ostenta la ciudad, enfocando su contenido hacia la cultura gastronómica, a la elaboración artesanal de alimentos y hacia la actividad creativa y cultural, la innovación tecnológica y ecológica. Igualmente, cuenta con actuaciones que reflejan la búsqueda de la empleabilidad a través de la gastronomía.

En la configuración de la Feria hay stands dedicados a actividades infantiles y juveniles, talleres y charlas, conferencias, cartas de productos con la presencia institucional del Ayuntamiento de Jerez, de la Universidad de Cádiz, de entidades y empresas vinculadas a la creación de Empleo.

En cuanto a las empresas y entidades de actividad gastronómica están presentes en la Feria productores de miel, vino, aceite, jamón, pan, sushi, verduras, garrapiñadas, legumbres, charcutería, carne y pasteles.

También estarán presentes escuelas y empresas de hostelería e incluso los dulces de conventos de clausura gracias a la colaboración de la Hermandad de Jesús Nazareno y habrá una zona del Mercado Central de Abastos y también referencia al Mercado de Federico Mayo.

Del mismo modo, está presente la iniciativa 'Saborea Cádiz', a la que pertenecen empresas y autónomos de Jerez, un proyecto itinerante de promoción y comercialización que da visibilidad a los pequeños y medianos productores agroalimentarios de la provincia. Es una iniciativa promovida por el CEEI Bahía de Cádiz, cuenta con el apoyo de Diputación de Cádiz y representa a 78 productores gaditanos.

También figura como uno de los valores del evento la presencia tanto en la zona expositiva como en la programación de la marca Parques Naturales de Andalucía, un distintivo oficial de calidad que otorga la Junta de Andalucía a productos y servicios vinculados a los espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma, y que reconoce a productos naturales, artesanales y turísticos.

La Moda Flamenca, con siete de sus diseñadores, mediante Flamenca Unlimited, y un amplio contenido de programación orientado a actividades artesanales, de decoración y de servicios a empresas y empleabilidad, será otro de los puntos fuertes de la feria.