La alcaldesa y el presidente del Senado encabezan la entrega de los premios Ciudad de Jerez 2026

Acto de entrega de los Premios Ciudad de Jerez 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, han presidido este pasado viernes, 9 de octubre, el solemne acto de entrega de los Premios Ciudad de Jerez coincidiendo con la festividad de san Dionisio, patrón de la localidad gaditana.

Estos premios han alcanzado sus 'bodas de plata', por lo que se ha inaugurado también una exposición de recuerdo de este 25 aniversario en la que ha colaborado especialmente el 'Diario de Jerez' con la cesión de material gráfico, y que recoge las imágenes de cada uno de estos 25 años transcurridos, según ha explicado el Ayuntamiento jerezano en una nota.

En este acto, celebrado en los Museos de la Atalaya, y coincidiendo con el 25 aniversario de dichos galardones, se ha entregado un Premio especial 25 Aniversario al compositor jerezano Manuel Alejandro.

Además, el Premio Especial Ciudad de Jerez ha sido para los servicios públicos municipales; el premio Ciudad de Jerez Prometeo para Ricardo de Serdio; el de Juventud, para el grupo Abocajarro; el de Sostenibilidad, para el Plan Árbol 2024-2027; el de Emprendimiento para Acoje; el de Igualdad, para la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Cádiz; el de Cultura, para la peña La Bulería; el de Deporte, para Jesús Benítez, y el de Solidaridad para el Consejo Local del Voluntariado.

La alcaldesa ha destacado en su intervención que "hoy es el día de Jerez, el día que los jerezanos y jerezanas debemos mostrar nuestro orgullo de ser de Jerez y reconocer a los nuestros que han hecho que podamos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad. Es un día para recordar nuestra historia, y para reflexionar qué es lo que queremos ser como ciudad, qué es lo que ambicionamos. Jerez ha llegado hasta aquí con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero queremos ser mucho más", ha expuesto.

"Ésta es una edición doblemente especial en la que reconocemos con un especial reconocimiento a Manuel Alejandro. Es buen momento para recordar nuestra historia, hace 700 años que el rey Alfonso convirtió Jerez en un crisol de culturas; una ciudad que hace 600 años decidió hacerse gitana, una ciudad que hoy es una ciudad que encarna los mejores valores de la marca España, todo lo bueno que ofrece España al mundo tiene su versión original en Jerez, por lo que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos", ha añadido la alcaldesa.

La primera edil ha reivindicado Jerez como "una tierra única, excepcional, que merece la pena, una ciudad de la que uno se enamora y tiene enamorado a los jerezanos". "Nunca nos vamos a olvidar de Jerez, y hacemos un llamamiento especial a que no se olviden tampoco de Jerez", expresaba García-Pelayo, quien durante su intervención ha dedicado unas palabras de elogio a cada uno de los distintos premiados en esta ocasión.

Además, la alcaldesa se dirigió al presidente del Senado para señalar que los jerezanos se sienten "orgullosos" de lo que son, pero que el de este viernes debía ser también "un día de reivindicación". "Queremos seguir creciendo y avanzando, hacer más por los suyos y por el mundo. Queremos que seas nuestro embajador ante las Cortes Generales, porque necesitamos contar con las administraciones, trabajar por el bien común sin enfrentarnos a nadie, nuestras siglas con el azul y blanco, que conquistará el universo", le decía García-Pelayo a Pedro Rollán.

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha agradecido a la alcaldesa su invitación a esta ceremonia muy especial" que reconocía "a los mejores embajadores de la ciudad" y "el valor de los que han transmitido el testigo y han sido ejemplo a lo largo de tantos años".

"Enamorarse de Jerez es muy sencillo, si la visitas estás absolutamente enamorado. Es muy emocionante pasear por Jerez. En la tierra del flamenco, las zambombas han irrumpido de una manera maravillosa", ha indicado también el presidente del Senado.

Pedro Rollán añadía que "Jerez merece la pena, está muy presente y cada día es más influyente, gracias a todo el trabajo y compromiso de todos ustedes", continuaba el presidente del Senado en una intervención en la que también ha querido "poner en valor la distinción a los servidores públicos, aquellos que, haga calor o frío, en días de sequía o inundación, dan lo mejor de sí, entrega, ejemplaridad", y logran que "lo que parece un milagro sea lo ordinario gracias al trabajo y esa constancia de esos servidores públicos".

El presidente del Senado concluía con palabras de agradecimiento a Manuel Alejandro por "habernos hecho soñar y disfrutar" con su música.

AGRADECIMIENTO DE LOS PREMIADOS

Ricardo Serdio ha sido el encargado de ofrecer el discurso en nombre de todos los premiados, y ha trasladado su "más profundo agradecimiento al Ayuntamiento, a la Junta de Gobierno Local" por la concesión de estos galardones a personas que trabajan "parcelas muy diferentes, y cada uno contribuimos de la mejor forma que sabemos", apostillaba.

"Todos tenemos en común un amor profundo con la ciudad y un compromiso con Jerez hoy y en el futuro. Me siento muy honrado de compartir este reconocimiento en un año tan especial, con dos premios especiales, uno muy querido por nosotros, el jerezano más universal y nuestro mejor embajador, sencillo, humano, cercano, con una sensibilidad enorme, qué mejor candidato para recibir este premio, enhorabuena Manuel Alejandro", continuaba el representante de los premiados.

Ricardo Serdio afirmaba también sentirse "muy agradecido por el premio Prometeo, que se ofrece por trabajar por prosperar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". "Es un honor que se nos haya reconocido con este premio, si contribuimos a mejorar la vida de nuestros vecinos, pues muy agradecidos. Nos hemos dedicado a comprar edificios que estaban en ruinas para devolverles la actividad, recuperar las tradicionales bodegas, proyectos de enoturismo, salas de exposiciones y con mucha actividad cultural, conciertos, proyectos que dinamicen la vida en el barrio. Tenemos una gran ciudad, y su gran activo es su gente que tenemos que seguir construyendo el futuro", ha finalizado Ricardo de Serdio.

RECONOCIMIENTO AL COMPOSITOR MANUEL ALEJANDRO

Por su parte, Manuel Alejandro, visiblemente emocionado y feliz, ha recordado sus raíces jerezanas, y ha tenido palabras de recuerdo para su madre que han levantado el aplauso del público. Y ha recordado que, de niño, le marcaron los cantes y las palmas de los patriarcas gitanos, de las personas que volvían de sus trabajos. "Mi padre quería que siguiera con Beethoven, pero las duquelas que escuchaba, las pasiones, me han hecho llegar a dónde estoy, nunca me libré de las duquelas ni el duende, de los que se consolaban con sus cantes y sus palmas, me han marcado en mis canciones aquellos gitanos recios".

La música de Manuel Alejandro ha llenado el escenario en la voz de María José Santiago, que ha interpretado dos de sus temas más populares; 'Procuro Olvidarte' y 'Como yo te amo'. Igualmente, ha actuado la Banda Municipal de Música, que ha introducido el acto y ha interpretado el himno de Jerez a cargo del tenor Pedro Gómez y la soprano Rocío Gómez, y los himnos institucionales de Andalucía y España.

Igualmente, se ha proyectado un emotivo video 'In Memoriam' en recuerdo de aquellos premiados que han fallecido en estos 25 años, como Pilar Plá, Sor Agustina Barcia, José María Ibáñez, Hermano Adrián, Jean de Clerck, Ana María Sierra, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Gallardo, Francisco Toro, Faustino Rodríguez, Antonio Páez Lobato, Manuel Lozano, Miguel Domecq, Joaquín Rivero, Fernando de la Quintana, Rafael Infante y Jaime González Gordon.