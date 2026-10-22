CaixaBank y Ferran Adrià impulsarán la formación y la competitividad del sector hostelero de Jerez (Cádiz)

Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez; Francisco Ramos, director comercial de CaixaBank en Cádiz y Huelva; y Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, presentan talleres de Ferrán Adrià en Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El chef Ferran Adrià desarrollará en Jerez de la Frontera (Cádiz) un programa de actividades formativas y divulgativas, de la mano de Caixabank, para reforzar la excelencia gastronómica, la innovación y la formación de los profesionales del sector hostelero en esta localidad.

La iniciativa, que se celebrará del 16 al 18 de noviembre en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026, cuenta con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, como ha indicado Caixabank en una nota.

La presentación ha contado con la participación de Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez; Francisco Ramos, director comercial de CaixaBank en Cádiz y Huelva; y Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, quienes han destacado la importancia de acercar a la ciudad iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de uno de sus sectores económicos más relevantes.

El curso, impartido por el equipo de Ferran Adrià y elBulliFoundation, ofrecerá a los profesionales de la hostelería una formación de alto nivel en las claves que determinan el éxito de un negocio de restauración.

Durante tres jornadas se abordarán aspectos esenciales como la estrategia empresarial, la gestión económica, el marketing, la rentabilidad, la experiencia de cliente y la innovación, proporcionando herramientas prácticas para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los establecimientos.

Se trata de una oportunidad para que empresarios, directivos y profesionales del sector accedan al conocimiento y la metodología desarrollados por uno de los equipos "más influyentes" de la gastronomía mundial, trasladando al día a día de sus negocios modelos de gestión orientados a obtener mejores resultados.

Para Francisco Ramos, director comercial de CaixaBank en Cádiz y Huelva, la presencia de Adrià en la ciudad supone "una oportunidad excepcional" para que los profesionales del sector puedan acceder a "conocimiento de primer nivel y herramientas prácticas que les ayuden a afrontar los retos actuales de sus negocios".

Asimismo, ha destacado que el hecho de que Jerez ostente este año la Capitalidad Española de la Gastronomía convierte esta visita en "una ocasión especialmente relevante" para seguir impulsando la profesionalización, la innovación y la excelencia de nuestro tejido hostelero.

Por su parte, Agustín Muñoz ha agradecido el compromiso de CaixaBank con la ciudad y la implicación de la Asociación de Hostelería de Jerez, animando a hosteleros, jóvenes emprendedores y estudiantes a participar en este curso.

Además, ha agradecido a Ferran Adrià su participación y su disposición a compartir sus conocimientos y su experiencia durante su estancia, que no se limitará a su participación en este curso, sino que incluirá distintas actividades, como una visita al Mercado Central de Abastos, un encuentro con el sector agroalimentario en una finca de Asaja y una charla magistral en el Teatro Villamarta.

Muñoz ha incidido en que esta iniciativa refleja la apuesta municipal por "aprovechar" la Capitalidad Gastronómica para poner en valor los productos, las tradiciones y los profesionales de Jerez, así como para favorecer nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento. En este sentido, ha destacado que la alianza con CaixaBank responde a la estrategia municipal de "fortalecer la promoción de la ciudad y avanzar hacia un desarrollo económico y turístico sostenible".

Por su parte, Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hostelería Jerez, ha subrayado la importancia de reforzar la gestión empresarial en un sector que cuenta con "grandes profesionales y un profundo conocimiento del producto, la gastronomía y el servicio", pero en el que "todavía tenemos margen de mejora en la gestión, un aspecto clave para garantizar la rentabilidad en un contexto cada vez más exigente".

Carrasco ha incidido en que la iniciativa no está dirigida únicamente a propietarios y gerentes, sino también a responsables de cocina, sala, administración y otras áreas de bares, restaurantes y empresas de catering, que podrán participar con varios miembros de un mismo equipo.

La actividad se integra en la programación vinculada a la Capitalidad Española de la Gastronomía, una distinción que sitúa a Jerez como "referente gastronómico nacional" y que está permitiendo impulsar iniciativas orientadas a poner en valor la riqueza culinaria del territorio, fomentar la innovación y generar nuevas oportunidades para empresas y profesionales.

Los profesionales de la hostelería y la restauración interesados en participar en esta acción formativa ya pueden tramitar su inscripción a través de la Asociación de Hostelería de Jerez.

La iniciativa acercará a empresarios, gestores y profesionales del sector herramientas y metodologías desarrolladas por Ferran Adrià y elBulliFoundation, orientadas a mejorar la gestión, la rentabilidad y la sostenibilidad de los negocios gastronómicos.

CAIXABANK Y ELBULLIFOUNDATION

Estas actividades se enmarcan en el acuerdo de colaboración entre CaixaBank y elBullifoundation, que desde 2015 trabajan conjuntamente para desarrollar proyectos conjuntos con un eje principal, la innovación.

El acuerdo, que tiene como objetivo aplicar la creatividad a proyectos concretos que tengan como resultado la innovación, está orientado a prestar ayuda a iniciativas profesionales, especialmente del sector de la gastronomía y sus industrias relacionadas.

En el marco de esta colaboración, CaixaBank y elBullifoundation imparten sesiones sobre gestión empresarial de la mano del chef Ferran Adrià, del sumiller Ferrán Centelles y de sus equipos.

Además, a través del portal CaixaBankLAB Campus, se ofrece formación especializada en restauración a los clientes de la entidad financiera.

A través de Food&Drinks, CaixaBank pone a disposición de los negocios de restauración una oferta de productos y servicios diferenciales que se adaptan a sus necesidades específicas, así como una red de profesionales expertos en el sector en todas las oficinas de la entidad, que les ayudan a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria.

El catálogo de productos y servicios incluye desde soluciones tecnológicas de cobro para ventas tanto físicas como online, hasta financiación adaptada a los proyectos y necesidades de este tipo de negocios, e incluso con servicios no financieros que aporten valor añadido en ámbitos como la formación y el asesoramiento.

Con el objetivo de potenciar la experiencia digital y ofrecer un valor añadido en el modelo de atención y de prestación de servicios, los clientes de Food&Drinks tienen acceso exclusivo a contenidos financieros y no financieros específicos para el sector.

En un entorno digital creado exclusivamente para los clientes de Food&Drinks en CaixaBankNow, los usuarios pueden visualizar todos los productos y servicios, y recibir un asesoramiento especializado de su gestor de confianza sin necesidad de desplazarse a la oficina. Además, tienen a su disposición contenidos como formaciones, charlas, asesoramiento empresarial, así como acceso a productos de partners estratégicos del sector en mejores condiciones.