La Feria de la Economía Local de Jerez (Cádiz) alcanza las más de 7.450 visitas y reúne 32 'stands'

Feria de la Economía Local de Jerez (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Economía Local de Jerez (Cádiz) ha finalizado en el mediodía de este domingo en los Claustros de Santo Domingo alcanzando las 7.457 visitas frente a las 4.091 del año 2025.

El teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Seguridad y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha mostrado su satisfacción por una edición "que ha superado todos los records, lo que demuestra el interés que ha despertado esta feria y la iniciativa local que existe en materia de emprendimiento".

El Gobierno local ha apuntado también al aumento del número de stands, pasando de los 27 a los 32, además de la presencia de hasta 44 empresas.

La Feria de la Economía Local 2026 ha puesto en esta edición el acento en la Capitalidad Gastronómica de España que ostenta la ciudad, enfocando su contenido hacia la cultura gastronómica, a la elaboración artesanal de alimentos y hacia la actividad creativa y cultural, la innovación tecnológica y ecológica.

CONSEJO SOCIAL DE JEREZ

Por su parte, el Consejo Social de la Ciudad de Jerez ha participado en el II Encuentro de los Consejos Sociales de Andalucía, celebrado en Málaga bajo el título 'Los Consejos Sociales de Andalucía y su rol en la transformación de ciudades y territorios'.

La jornada ha reunido a representantes de Sevilla, Jaén, Jerez, Almería, Marbella, Granada, Benalmádena y Málaga, con el objetivo de reforzar la cooperación entre estos órganos y avanzar en iniciativas compartidas para el desarrollo de las ciudades y territorios andaluces.

La delegación jerezana ha estado encabezada por el presidente del Consejo Social, Antonio Mariscal, y el vicepresidente, Patricio Pérez. El encuentro ha contado también con la participación de Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, encargado de impartir la ponencia marco, y ha sido inaugurado por el Alcalde de Málaga.