La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido a la Gala de los Premios de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios Profesionales de Jerez y Centro Comercial Abierto (Acoje-CCA) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por miembros del Gobierno municipal, ha asistido a la Gala de los Premios de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios Profesionales de Jerez y Centro Comercial Abierto (Acoje-CCA), celebrada en la Bodega Álvaro Domecq el sábado.

García-Pelayo ha felicitado a la presidenta de ACOJE, Ana María Pérez, a su junta directiva y a todo su equipo, por la organización de este evento en el que se han otorgado 23 reconocimientos (dos de ellos dobles) para premiar la labor de 25 asociados reconociendo su trayectoria, calidad en el servicio o relevo generacional.

Precisamente, fue la regidora jerezana quien entregó el galardón de la categoría 'Comercio Tradicional' a Perfumería Mafalda, según se recoge en una nota.

Durante su intervención, la alcaldesa ha resaltado la relevancia del comercio de proximidad como clave en el desarrollo económico de la ciudad y en la generación de vida en los barrios, reafirmando el compromiso firme del Ayuntamiento con el fortalecimiento y la modernización del tejido comercial de la ciudad.

En este sentido, ha subrayado los 43 años de historia de una asociación muy dinámica que fue fundada en 1983 y que hoy agrupa a alrededor de 240 asociados del céntrico corazón comercial de la ciudad, felicitándola además por el reciente reconocimiento dentro de los Premio del Comercio Interior de Andalucía 2026 en la categoría de Centros Comerciales Abiertos, recogido esta misma semana.

Igualmente ha recordado el respaldo del Ayuntamiento de Jerez al Plan Estratégico de Comercio del Centro Comercial Abierto de Jerez (2026-2030), tras el apoyo de todo el Pleno Municipal el pasado mes de mayo. "El comercio minorista es uno de los principales elementales vertebradores de la ciudad, jugando un papel esencial en la generación de empleo, y en la dinamización económica, de cohesión social y conservación patrimonial.

Este Plan Estratégico se circunscribe en el ámbito del centro comercial abierto siendo un documento que tiene como objetivo analizar la situación y definir las líneas de actuación", ha dicho la alcaldesa.

Esta cita ha reflejado con sus diferentes categorías la diversidad del tejido empresarial jerezano, abarcando sectores como papelería, perfumería, librería, joyería, moda, artesanía, peluquería, hostelería, hoteles y despachos profesionales de la salud y el derecho y mostrando que en este modelo organizativo conviven la experiencia de toda una vida con el impulso de nuevos proyectos profesionales.

Este evento ha sido el escenario en el que se ha palpado que la historia personal de cada comerciante forma parte de la propia historia de Jerez.

Desde Acoje se ha afirmado que es determinante trabajar juntos para crear sinergias y favorecer una colaboración que permita fortalecer el comercio, asegurando que la entidad seguirá acompañando tanto a los establecimientos consolidados como a las nuevas iniciativas emprendedoras que se pongan en marcha con talento e ilusión.

TEJIDO ASOCIATIVO

De otro lado, la alcaldesa, junto al teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, han mantenido una reunión con la nueva junta directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, 'Solidaridad', presidida por Manuel Cazorla, a la que han trasladado la voluntad de seguir manteniendo las vías de diálogo y colaboración institucional así como de reforzar la implicación del tejido asociativo vecinal en las vida diaria, con el objeto de avanzar hacia una ciudad más participativa, cercana y sensible a las necesidades de los ciudadanos.

El encuentro ha servido para establecer una primera toma de contacto con los integrantes de la nueva directiva y reafirmar la voluntad compartida de continuar trabajando de manera coordinada en aquellos asuntos que contribuyan a la calidad de vida así como a la mejora de los servicios, los espacios públicos y la convivencia en los barrios de Jerez, según una nota.

Para ello, durante la reunión, la alcaldesa ha trasladado a los representantes de 'Solidaridad' la disposición del Gobierno municipal a seguir manteniendo una relación de colaboración y diálogo permanente con esta entidad, a la que ha reconocido su trayectoria, su continua implicación en los órganos de participación ciudadana y su labor como cauce de comunicación entre las asociaciones vecinales y el Ayuntamiento.

En este sentido, María José García-Pelayo ha destacado la importancia de trabajar de la mano con las asociaciones de vecinos, que son las que mejor conocen la realidad cotidiana de los barrios y hacerlas partícipes de los asuntos que afectan directamente a la ciudadanía.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado la conveniencia de reforzar los canales de comunicación con las entidades vecinales, favoreciendo una interlocución cercana y fluida que permita compartir información sobre los proyectos municipales, recoger las demandas ciudadanas y avanzar en la búsqueda de soluciones desde la cooperación y el entendimiento.

Por su parte, los representantes de la Federación Solidaridad han manifestado su interés en seguir avanzando en la misma línea de colaboración que mantienen con el Ayuntamiento, manteniendo un contacto directo con el Gobierno municipal para trasladar las inquietudes de las asociaciones que integran la Federación y conocer la evolución de los proyectos de interés para los barrios.