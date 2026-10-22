García-Pelayo destaca el valor de la tradición culinaria de Jerez (Cádiz) y su identidad gastronómica

García-Pelayo con Tía Juana de la Martine haciendo buñuelos en la Peña La Bulería de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado el valor del recetario tradicional y la capacidad de la gastronomía jerezana para conectar con diferentes ámbitos como con la cultura y el flamenco. Lo ha hecho en la Peña Flamenca La Bulería, que ha acogido una muestra en directo de elaboración de buñuelos como actividad integrada en la programación conmemorativa de su 50 aniversario y en el año de Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la elaboración ha corrido a cargo de Tía Juana de la Martine, del barrio de Santiago, junto a su familia, quien lleva alrededor de 15 años haciendo buñuelos en esta peña. La alcaldesa ha felicitado a Tía Juana y ha agradecido su labor por seguir manteniendo y extendiendo las costumbres culinarias de toda la vida con recetas y platos sencillos como los buñuelos que forman parte de nuestra tradición.

Igualmente ha resaltado el alcance del proyecto de Capitalidad que ha permitido conocer las raíces de la gastronomía llegan a distintos sectores con colaboraciones y actos como éste que hacen que el título no solo impacte positivamente en el ecosistema de la gastronomía.

La Peña inició el 25 de septiembre de 2026 la programación conmemorativa de su 50 aniversario, concebida como un ciclo que se extiende hasta noviembre de 2027. Entre las actividades anunciadas figuran iniciativas culturales, un documental audiovisual, un busto dedicado a El Mijita y una gala final en los Museos de la Atalaya. Una conmemoración para la que el Ayuntamiento ha expresado su máxima colaboración.

En este sentido, ha recordado que el pasado 17 de septiembre se inició en la peña el proceso participativo para hacer Bien de Interés Cultural (BIC) la Bulería de Jerez.