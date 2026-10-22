Jerez celebra el centenario del Puente de Hierro de La Barca de la Florida, símbolo de "unión y progreso"

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en el acto conmemorativo organizado por el Ayuntamiento de La Barca de la Florida con motivo del centenario del Puente de Hierro. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha participado en el acto conmemorativo organizado por el Ayuntamiento de La Barca de la Florida con motivo del centenario del Puente de Hierro. Durante la celebración, ha felicitado a los vecinos de la localidad por esta efeméride y ha destacado el valor de esta infraestructura, considerada un "hito de la ingeniería civil y un símbolo de unión y progreso para la comarca". Asimismo, ha puesto en valor la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de esta Entidad Local Autónoma (ELA) para reivindicar la importancia histórica y patrimonial de esta obra y conmemorar los cien años de su construcción.

Al acto han asistido miembros del Gobierno municipal, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo Roquette; la diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán; el delegado territorial de Agricultura y Pesca, Francisco José Moreno, y la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez. El presidente de la ELA de La Barca de la Florida, Alejandro López, ha ejercido de anfitrión, acompañado por la concejala de Cultura, Paqui Orellana, según ha informado el Consistorio en una nota.

García-Pelayo ha subrayado también la importancia de preservar y poner en valor el patrimonio de la zona rural de Jerez, con especial atención al Puente de Hierro, que representa "una infraestructura útil, un patrimonio vivo y una memoria compartida" tanto para los vecinos de La Barca de la Florida como para el conjunto del municipio.

Bajo el lema '100 años uniendo nuestra historia', este encuentro ha consistido en primer lugar en una visita a la exposición fotográfica 'Gente en el puente', la presentación de un sello de correos conmemorativo del centenario de esta infraestructura en colaboración con el Club Filatélico Jerezano y una conferencia sobre el origen, la historia y trascendencia del Puente de Hierro a cargo del profesor Agustín García Lázaro.

El Puente de Hierro de La Barca, también conocido popularmente como 'Puente azul', cruza el río Guadalete en la A-2003 desde finales 1926 como conexión entre Jerez y San José del Valle. Cuenta con aproximadamente 190 metros de longitud y actualmente soporta un tráfico de más de 4.000 vehículos diarios, de los que el 4,93% son de gran tonelaje.

El Consistorio ha destacado también que el paso sobre el Guadalete era estratégico antes de la creación del núcleo de La Barca en 1948 y que este topónimo de la ELA proviene de la antigua barca de paso que se ubicaba en este punto del río y que era utilizada por personas, ganado y mercancías. El Puente de Hierro ha sufrido varias modificaciones o reconstrucciones a lo largo de su historia como la que tuvo lugar en 1930 tras los daños ocasionados por una gran riada o la reparación de emergencia de 2021 por daños en un estribo del puente.