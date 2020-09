El talento andaluz anima en el congreso Magallanes-Elcano a emprender, buscar socios y no temer que te roben la idea

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El talento andaluz ha estado presente en el Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano y ha animado a emprender, buscar socios y no temer que te roben la idea porque si encuentras interesados, "normalmente no te roban, sino que se suman contigo porque sale más rentable parta todos", en palabras del cofundador de Arkyne Technologies y Bioo, el sevillano Pablo Vidarte.

Vidarte ha intervenido en el diálogo 'Consejos para emprender cada día sin miedo a no tener garantía de éxito', donde ha estado acompañado de la fundadora y directora general de Acurable, Esther Rodríguez Villegas, natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La tertulia ha sido moderada por el cofundador de Difundi, socio de Neuroon y de Open Sistemas Javier Viñuales.

El cofundador de Bioo ha relatado cómo empezó en el mundo del emprendimiento. Empezaron él y otros socios durante un año a hacer prototipos, aunando catedráticos y expertos de diferentes ámbitos que "simplemente querían ayudar porque les parecería interesante".

Al cabo de un año, formaron la empresa "en condiciones", empezaron con "la típica ronda" para buscar financiación y la encontraron en el sector biotecnológico. "A partir de ahí, empezó la aventura", ha resumido, antes de indicar que ahora cuentan con sus propios laboratorios.

Ha sido en este punto donde ha reflexionado que muchos proyectos se caen por la falta de financiación y que los autores de esos proyectos temen compartir la idea porque "se piensan que se lo van a robar". Ante ello, sugiere que, si hay ganas de emprender, se comparta la idea para que comience y que aquellos interesados "normalmente no te roban, sino que se suman contigo porque sale más rentable parta todos".

Otro consejo es tener persistencia, ya que el caso de Bioo es el de una compañía que "ha pasado por momentos de 'esto parece imposible' o 'esto parece muy difícil'". Así pues, "más allá del reto del miedo, es sobre todo la persistencia", ha ahondado. "Cuando confiáis en algo que sabéis que puede funcionar, tenéis dos opciones: decir que es complicado y volver al día a día, o luchar por algo que merece la pena. La verdadera moraleja es mucho mejor intentarlo y fallar que nunca haberlo intentado, que es la peor forma de fallar", ha subrayado.

Bioo busca obtener energía desde las plantas y pasa por aprovechar los microorganismos que están en el césped, un flor o cualquier jardín, que están ahí comiendo materia orgánica, un proceso en el que se libera energía. Así pues, el proyecto se basa en atrapar esa energía, que "siempre ha estado ahí", para obtener energía a partir de la naturaleza misma.

Vidarte ha ahondado en que buscan a largo plazo un cambio tanto en las ciudades como en la agricultura para "dejar de vivir en cuatro paredes de hormigón" y vivir en un mundo en que se pueda estar en contacto con la naturaleza, "aunarla con la tecnología, crear un simbiosis".

SEGUIR ADELANTE A PESAR DEL MIEDO

Esther Rodríguez Villegas ha relatado cómo acabó la carrera de Tecnología Electrónica en la Universidad de Sevilla (US), le dieron una beca de investigación nacional y acabó empezando el doctorado a pesar de que "no tenía muy claro que hacer en la vida".

Tras varios acontecimientos aleatorios en su vida, propuso un cambio en su tesis, resolvió un problema que nadie había sido capaz en 20 años, un profesor de su universidad y compañero suyo en el centro de investigación la convenció para presentar una ponencia en Londres en un congreso, allí conoció a una persona interesada en su talento y le ofreció una estancia en la universidad Imperial College de Londres.

De esta forma se convirtió en la primera mujer que ha logrado ser catedrática en el departamento de tecnología electrónica de dicha universidad, que está entre las mejores del mundo en excelencia.

"No había estado nunca fuera de casa, la gente me parecía rara, el sitio distinto, pero pensaba 'yo de aquí no me voy hasta que me pase los tres meses'", es la forma de resumir la experiencia de Rodríguez, quien profundiza que seguía porque le gustaba hacer las tareas complicadas en aquel trabajo.

Poco después la misma persona le ofreció trabajar Inglaterra y empezó allí sin haber terminado el doctorado. En el Imperial College cogió un proyecto para desarrollar un dispositivo médico que ayudase a enfermos de epilepsia que tenían a su vez problemas de apnea respiratoria, especialmente mientras dormían, y morían por muerte súbita.

Así es como, a pesar de que en el Imperial College le recomendaron centrar sus investigaciones en otros ámbitos, creó un dispositivo que los enfermos pudieran llevar todo el tiempo, que detectara pausas respiratorias con mucha precisión, pese a que le tumbaron los proyectos "una y otra vez", unas por falta de experiencia, otras porque lo que quería hacer era "imposible".

Ahora, el dispositivo existe, crearon una empresa, Acurable, y ha ganado el galardón de tecnología médica más prestigioso del mundo, por su dispositivo AcuPebble para reducir los factores de riesgo de la apnea del sueño.