Arjona (Jaén) acoge hasta enero una exposición de arte contemporáneo dedicada a la galería My Name’s Lolita Art

Exposición de arte contemporáneo en Arjona (Jaén) - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Arjona acoge hasta el próximo 15 de enero la exposición de arte contemporáneo dedicada a la reconocida galería My Name's Lolita Art, fundada y dirigida por Ramón García Alcaraz.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén y alcalde de esta localidad, Juan Latorre, ha estado presente en la apertura de esta muestra comisariada por la Fundación VanderLinde.

Así lo ha confirmado la institución provincial en una nota, incidiendo en que el impulsor de la fundación, Alwin Van der Linde; la concejala de Cultura de Arjona, Antonia Escabias, y el propio Ramón García también han participado en el acto inaugural de esta exposición.

Durante su intervención, Latorre ha destacado que Arjona acoge "una de las exposiciones de pintura más importantes de nuestro país, en la que la prestigiosa Galería Lolita Art llega por primera vez a la provincia y a Andalucía para mostrar obras de destacados artistas andaluces con reconocimiento nacional e internacional".

En esta línea, el máximo responsable de la Administración provincial ha destacado la relevancia artística y cultural de la muestra 'Galería My name's Lolita Art: diario íntimo', que reúne más de veinte obras procedentes de la colección privada de García Alcaraz.

Latorre ha puesto en valor la trayectoria de Arjona en la promoción cultural y su colaboración con la Fundación de Alwin Van der Linde, "cuyo impulsor, el pintor holandés, ha apostado por la localidad y por la provincia jiennense". Asimismo, Latorre ha agradecido que la fundación haya decidido trasladar a Jaén "el fruto de años de trabajo y dedicación artística".

El Instituto de Estudios Giennenses ha editado el catálogo de esta muestra, enmarcada en la programación Otoño Cultural del Ayuntamiento de Arjona y en la el público podrá contemplar obras de artistas como Antonio Rojas, César Fernández Arias, Chema Madoz, Dis Berlin, Joan Fontcubierta, Joél Mestre, Max Berry, John Robinson, Juan Cuéllar, Paco Pomet o Juan Ugalde, entre otros.