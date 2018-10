Baños de la Encina se convertirá en un referente turístico con la Noche Andalusí de la Rosa y el festival Sweet Cotton

Actualizado 12/07/2018 14:39:48 CET

La localidad jiennense de Baños de la Encina se convierte durante el verano en un referente turístico gracias a dos actividades que tienen lugar durante el último fin de semana de julio y el primero de agosto como son las fiestas medievales de la Noche Andalusí de la Rosa, que se celebrarán los días 27 y 28 de julio, y el festival Sweet Cotton, que tendrá lugar del 3 al 4 de agosto.

El vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, ha presentado junto al alcalde bañusco, Antonio Las Heras, y el presidente de la Asociación Blues Galimar, José Álvarez, estas dos propuestas culturales en las que colabora la Administración provincial.

En este acto, Manuel Fernández ha alabado la trayectoria de ambas iniciativas que "aglutinan a un importante número de seguidores". Respecto al festival Sweet Cotton, el responsable turístico de la corporación provincial ha apuntado que "se trata casi de un milagro, un diamante en bruto musical que alcanza este año su novena edición y que incluye blues, rock, country y otros estilos musicales en escenarios espectaculares de la localidad".

En este sentido, ha apuntado que el Sweet Cotton "no sería posible sin la asociación que lo organiza ni tampoco sin el enorme esfuerzo del Ayuntamiento, que ha apostado claramente por aprovechar las posibilidades turísticas de este singular municipio para generar riqueza y empleo, de ahí el apoyo que le prestamos desde la Diputación".

Una línea de acción que este consistorio también sigue con la Noche Andalusí de la Rosa, que alcanza su XVI edición y que se enmarca en el programa Historia y Aventura de la Diputación, en este caso ligado a la Ruta de los Castillos y las Batallas. Este evento "abarca un amplio abanico de actividades para todos los públicos, desde teatro a cuentacuentos, gastronomía y espectáculos y visitas nocturnas que sumergen al visitante en la época medieval", según ha detallado Manuel Fernández.

Con estos dos eventos, "queremos convertirnos en referentes turísticos y culturales en nuestra comarca y más allá", ha explicado el alcalde de Baños de la Encina, quien ha apostillado que "aunque somos un pueblo pequeño, con poco más de 2.600 habitantes, y contamos con recursos limitados, tenemos toda la ilusión para posicionarnos entre los primeros de la provincia, un objetivo al que nos ayuda la Diputación".

Por lo que respecta a la Noche Andalusí de la Rosa, Antonio Las Heras ha subrayado que este año "vamos a intentar implicar más a la sociedad bañusca, que se vista más gente de época, y también iluminaremos las calles cercanas a la Plaza Mayor con velas", todo ello para el disfrute de los visitantes que se acercan hasta Baños para participar en estas fiestas. Algo que se repite también con el festival Sweet Cotton, al que según el alcalde de Baños de la Encina "acuden miles de personas cada año porque es un festival distinto, gratuito y al que el público asiste a conciertos de músicas distintas en diferentes escenarios".

Del cartel de esta novena edición del Sweet Cotton ha hablado el presidente de la Asociación Blues Galimar, quien ha avanzado que habrá un concierto de presentación el día 20 de julio en el que actuarán Four strings y Los Brazos, y que entre el 3 y el 4 de agosto intervendrán más de una decena de "grupos de toda la geografía nacional, desde Alicante a Barcelona pasando por Galicia, el País Vasco e incluso uno británico". Así, y entre otros, ofrecerán su música MFC Chicken, Jimmy Barnatan & The Cocooners, The Romanticos o Red Rombo.