El Camino Natural Vía Verde de Segura (Jaén) incorporará un nuevo tramo de cerca de 27 kilómetros

Visita a las obras - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Camino Natural Vía Verde de Segura incorporará un nuevo tramo de cerca de 27 kilómetros, comprendidos entre los términos municipales jiennenses de Arroyo del Ojanco y Villanueva del Arzobispo y pertenecientes al antiguo trazado ferroviario de la línea Baeza-Utiel.

Este tramo se suma a los más de 27 kilómetros entre Arroyo del Ojanco y el límite de la provincia de Albacete que ya estaban en servicio de este camino natural, por lo que este itinerario contará con un total de 54 kilómetros para el uso de senderistas y ciclistas.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha visitado --junto al subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, el alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez, y el alcalde de Génave, Jaime Aguilera-- las obras de este proyecto de la Diputación de Jaén que cuentan con un presupuesto superior a los 4,6 millones de euros, financiados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

Esta actuación "está dirigida a poner en uso esta vía verde, que va a servir a los municipios por los que atraviesa para la diversificación de su oferta turística" además de que "les va permitir promocionar esta infraestructura verde y que sumen un atractivo que sirva para que no sólo se conozca el patrimonio natural de estas localidades, sino también su gastronomía o su patrimonio histórico", ha señalado Isabel Uceda.

Este nuevo tramo, que pasará a formar parte del Gran Corredor Verde de la provincia de Jaén, atraviesa los términos municipales de Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Sorihuela del Guadalimar y Villanueva del Arzobispo.

Las obras que se están llevando a cabo en el mismo y que se ejecutan a través de Tragsa están dirigidas a la adaptación de estos cerca de 27 kilómetros del antiguo trazado ferroviario Baeza-Utiel a los parámetros establecidos por el programa Caminos Naturales de España, con el objetivo de que pueda ser utilizado para la práctica de ciclismo y senderismo.

El subdelegado del Gobierno en Jaén ha señalado la complejidad técnica de las obras de rehabilitación de este tramo de la línea Baeza-Utiel, paralizada en 1963. Este proyecto, que se encuentra a más del 50% de ejecución, "permite conocer también la historia de nuestra provincia", ha señalado Manuel Fernández para remarcar la dimensión de esta infraestructura que cuenta con "espacios y túneles de grandes dimensiones".

En concreto, estas obras están consistiendo en la mejora del firme de estos casi 27 kilómetros de este nuevo tramo, así como en la construcción de elementos de sujeción y contención de taludes y en el acondicionamiento de siete viaductos de la antigua línea de ferrocarril.

Además, se están acondicionando un total de doce túneles, a los que se dotará de iluminación y de señalización informativa. A ello se sumarán áreas de descanso y la construcción de tres nuevas pasarelas metálicas de uso peatonal y ciclista --dos sobre la carretera N-322 y una tercera más sobre la carretera A-3601--.

Por su parte, el alcalde de Beas de Segura ha mostrado su satisfacción por la recuperación de este tramo del Camino Natural Vía Verde de Segura "que puede ser un aliciente más para los municipios que atraviesa, no sólo en cuanto a infraestructuras deportivas, sino también en cuanto a la generación de oportunidades empresariales".

Los 54 kilómetros con los que contará este camino natural, tras la finalización de estas obras entre Arroyo del Ojanco y Villanueva del Arzobispo, se unirán a otros 20 kilómetros ya recuperados en la provincia de Albacete, que conforman el Camino Natural Vía Verde de la Sierra de Alcaraz y que pertenecen también al antiguo trazado ferroviario Baeza-Utiel, lo que supondrá que los senderistas y ciclistas dispondrán de un recorrido continuo de un total de 74 kilómetros entre las provincias de Jaén y Albacete.