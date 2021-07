El Centro Cultural Baños Árabes de la Diputación de Jaén acoge hasta el 4 de septiembre una exposición de Celia Cuesta

JAÉN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge hasta el 4 de septiembre la exposición de la artista granadina Celia Cuesta, que bajo el título 'Lo que llevo en la maleta' presenta una recopilación de su trayectoria pictórica inspirada en sus vivencias y experiencias depositadas, a modo de metáfora, en una maleta, desde sus inicios en su Armilla natal (Granada) y sus vivencias en la ciudad de Granada más adelante, hasta las obras más recientes de su catálogo.

Junto a esta experiencia personal, la obra de la pintora gira en torno a otros dos ejes, "uno más extenso, donde la figura de la mujer cobra especial protagonismo, y su etapa más reciente, que está dirigida a la figura universal de Federico García Lorca", según detalla en un comunicado el diputado provincial de Cultura y Deportes, Ángel Vera.

"El hilo común que une todas estas temáticas viene determinado por los marcos de las costureras, que también tienen una presencia muy importante dentro de su obra", añade Vera.

La pintura de Celia Cuesta destaca por su particular uso del color, el trabajo delicado de los materiales y su capacidad para versionar imágenes. "Lo que llevo en la maleta es parte de mi vida", subraya la artista. "Mis obras hablan de mi vida, de mi estado emocional, de mi situación. Son palabras que a veces a mí me cuesta decir y son ellas las que hacen que el observador piense en lo que yo he querido transmitir", agrega.

En los últimos tiempos, la figura de Federico García Lorca y las mujeres que rodearon al poeta protagonizan su obra. Algunas de estas obras ya están incluidas en esta exposición y la colección completa se podrá visitar en una muestra que se ofrecerá en Monachil (Granada) a finales de año. "Lo que llevo en la maleta" se puede visitar de martes a sábado de 9,30 a 20,00 horas y los domingos de 9,30 a 14,00 horas en la sala de exposiciones Temporales del Centro Cultural Baños Árabes.