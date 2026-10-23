Inauguración de la exposición - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge la exposición 'Crear sin prisa. Tiempo, oficio y arte', que está conformada por una selección de obras surgidas del Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, un certamen que cumple diez años tendiendo puentes entre artistas contemporáneos y maestros artesanos.

Hasta el próximo 28 de noviembre estará abierta al público esta muestra que incluye piezas de artesanía --elaboradas con tejido, cerámica, madera, vidrio o metal, entre otras materiales-- con las que se pretende poner de manifiesto que los oficios artesanos no sólo algo ligado a la tradición o al pasado, sino que la artesanía puede transformarse y generar nuevas formas de creación.

Las piezas expuestas reinterpretan tradiciones y materiales desde lenguajes contemporáneos, poniendo en valor la transmisión de saberes. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán apreciar la integración de técnicas tradicionales en prácticas artísticas experimentales e innovadoras.

Entre los oficios representados se encuentran el bordado, el vidrio, la cerámica, el tintado de tejidos, la elaboración en telares, la talla del mármol, la producción de baldosas hidráulicas, la pintura sobre seda, la ebanistería y la yesería.

El Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente invita a creadores emergentes a presentar propuestas inéditas que reinterpreten oficios como la madera, el metal, el textil, el vidrio o la cerámica desde una perspectiva actual.

Bajo el concepto 'Sin prisa', la iniciativa reivindica el tiempo, el detalle y la calidad de los procesos de elaboración. De este modo, la artesanía deja de plantearse como un vestigio del pasado para convertirse en una herramienta activa de producción artística contemporánea.

Para la comisaria de la exposición, Alicia Ventura, las obras revelan cómo el hacer manual sigue siendo un lenguaje fundamental para comprender el presente e imaginar otros futuros, situándose en un espacio de encuentro entre el taller y el museo, la tradición y la innovación, y la memoria y la experimentación.

Asimismo, la muestra invita a reflexionar sobre el papel de las prácticas manuales en la historia del arte. A través de disciplinas como la cestería, el tejido o la talla, se abordan cuestiones de calado social como la identidad, el territorio, la ecología, las economías locales, las migraciones, los cuidados y los legados coloniales.