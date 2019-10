El X Ciclo de Cine 'La memoria histórica' proyectará sus películas en ocho municipios de la provincia

Actualizado 14/10/2019 17:22:07 CET

Presentación del X Cliclo de Cine 'La memoria histórica' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El X Ciclo de Cine 'La memoria histórica' proyectará del 18 de octubre hasta el 4 de diciembre un total de ocho películas en otros tantos municipios jiennenses, que serán presentadas por sus realizadores y productores.

El diputado provincial Daniel Campos, ha participado junto al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Miguel Ángel Valdivia, en la presentación de esta actividad que cuenta con la colaboración de la Diputación, a la que también ha asistido el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, en representación del resto de municipios que acogerán este ciclo.

"Cine, memoria histórica y también debate sobre derechos, igualdad o justicia. Por este motivo, la Diputación hace un esfuerzo de justicia para que muchos hombres y mujeres, jóvenes y mayores puedan disfrutar de cine sobre la memoria histórica en sus municipios, que en muchos casos no tienen cine, por lo que con este ciclo les llevamos la oportunidad de disfrutar del séptimo arte", ha destacado Daniel Campos.

Campos ha puesto de manifiesto la buena acogida de estas proyecciones ya que anualmente pasan por este ciclo de cine más de 200 personas en cada una de las películas, lo que hará que en esta edición superemos los 1.600 espectadores".

Andújar, Martos, Marmolejo, Arjona, La Carolina, Linares, Alcaudete y Jaén acogerán las distintas proyecciones que se iniciarán el 18 de octubre en la Casa de la Cultura de Andújar, con la película '23 disparos', de Jorge Laplace. Este largometraje versa sobre la muerte de García Caparrós en una manifestación por la autonomía de Andalucía.

A continuación, el 25 octubre, en el Teatro Municipal de Martos, se proyectará 'Vitoria 3 de marzo', de Víctor Cabaco, sobre el asesinato de cinco obreros que pedían un aumento de sueldo; el 26 de octubre, en Marmolejo, 'Otíñar, un pueblo con amo', sobre las familias campesinas de esta localidad adscrita a Jaén; el 9 de noviembre, en Arjona, 'Visibles', de Contxi A. Tavira, sobre la lucha del colectivo LGTBI.

Completan el ciclo el 15 de noviembre, en La Carolina, 'La defensa de la libertad', de Pilar Pérez Solano, sobre la lucha antifranquista de los abogados progresistas por alcanzar la democracia; el 21 de diciembre, en Linares, 'El fotógrafo de Mauthausen', de Mar Targarona, que refleja la lucha de los presos políticos en los campos de concentración nazi; el 23 de noviembre, en Alcaudete, 'El silencio de otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar, documental que recoge el testimonio de represaliados y familiares por la dictadura franquista.

La última proyección será el 4 de diciembre, en Jaén con 'Regresa El Cepa', de Víctor Matellano, que es una película homenaje a Pilar Miró por su valiente película 'El crimen de Cuenca', cinta que fue censurada en plena democracia, según ha explicado Miguel Ángel Valdivia.

El alcalde de Marmolejo, que ha intervenido en representación de los ocho municipios que acogerán este ciclo de Cine y Memoria Histórica, ha destacado lo que significa la proyección de la película y el debate posterior, que viene "a hacer justicia con las familias que pretenden que no se olvide el agravio que a lo largo de la historia se ha cometido en nuestro país con gente que simplemente se limitó a luchar y a defender unos ideales, y es bueno que generaciones que no vivimos aquella Guerra Civil y aquella posguerra sepan cual es la historia, sobre todo, para no repetirla".

Todas las proyecciones son de acceso libre hasta completar el aforo. A la finalización de las mismas, se abrirá en un coloquio en el que participarán, los directores y directoras de estas películas.