Daniel Berrios, Isabel Uceda y José Manuel Higueras en el Mercado de San Francisco. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cordero segureño y las cervezas artesanas de la provincia que forman parte de Degusta Jaén han sido protagonistas este mes de la iniciativa '12 meses de sabores'.

Esta propuesta se lleva a cabo desde el pasado septiembre en los mercados de San Francisco y de Peñamefécit de la capital con el objetivo de dar a conocer los productos agroalimentarios que cuentan con el citado sello de calidad.

Así lo ha indicado la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, durante una visita al Mercado de San Francisco, que ha acogido este viernes la campaña y donde ha estado acompañada por el presidente de la asociación de industriales de este espacio, Daniel Berrios, y el concejal de Comercios y Mercados, José Manuel Higueras.

"Esta iniciativa, que se desarrollará hasta el próximo mes de junio, pretende promover el consumo de los productos locales y promocionarlos a través de la marca Degusta Jaén, que engloba ya a más de 300 empresas", ha explicado.

En esta línea, Higueras ha destacado que este tipo de acciones permiten "mostrar estos productos, que son tan excelentes y que tanto trabajo dan, además de que enraízan a las personas en los pueblos de nuestra provincia".

Por su parte, Berrios ha señalado que esta iniciativa no solo contribuye a "promover el comercio en el mercado", sino que "es una oportunidad para que la gente conozca los productos Degusta Jaén".