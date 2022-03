La Diputación de Jaén conmemora el Día de la Mujer con un programa de centrado en la formación en materia de igualdad

JAÉN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha diseñado, con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, un programa de actividades que se centrará en la formación en materia de igualdad.

La diputada de Igualdad, Rocío Zamora, acompañada por la vicepresidenta primera y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina, ha presentado las distintas iniciativas que se van a llevar a cabo desde este miércoles y hasta el próximo mes de abril.

"Con la mirada puesta en avanzar para que la igualdad sea real y efectiva y para caminar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos de la Agenda 2030, creemos que las políticas de igualdad seguirán mejorando a través de la implicación de alianzas entre todos los sectores públicos y privados de nuestra sociedad", ha comentado.

Algo para lo que, según ha recalcado Zamora, "es fundamental formar a la ciudadanía", de ahí que desde la Administración se haya preparado "un importante programa de actividades con este objetivo".

De esta forma, con motivo del 8 de marzo este miércoles comienza un ciclo de conferencias que se desarrollarán de forma 'on line' a través de la web de la Escuela de Feminismo y Empoderamiento de la Diputación --https://escuelafeminismo.dipujaen.es--.

La temática de la primera charla, a cargo de la investigadora Ángeles Durán, se centrará en la brecha salarial; mientras que el día 9 será la especialista en proyectos de formación en igualdad y feminismo Neus Albertos, la que participará en este ciclo para hablar de 'Asociadas, rurales y empoderadas... El feminismo alimenta a las mujeres'.

Estas conferencias continuarán el 16 de marzo con Lydia Delicado, doctora en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, que ofrecerá la charla 'Poder, violación y misoginia en las muñeas pornográficas'.

El día 23 de este mes se analizarán 'Discursos y estrategias antifeministas', por parte de María Ávila, también doctora en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid-. El ciclo se cerrará el 29 de marzo con la jornada '¿Se cumple la ley de igualdad?'.

Por su parte, el próximo 21 de abril comenzará una nueva edición del curso 'Historia de la Teoría Feminista. Siglos XIII al XXI', que ofrecerá Rosa Cobo.

EXPOSICIÓN

Junto a estas acciones formativas, la Diputación también inaugurará el 7 de marzo en el Palacio Provincial la exposición 'La lucha de las mujeres en el siglo XX', que ha promovido la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del Condado. Se podrá visitar hasta el 31 de marzo en horario de 10,00 a 14,00 horas.

Además, se presentará el 31 de marzo el trabajo ganador del XIV Premio de Investigación en Políticas de Igualdad Carmen de Michelena. Igualmente, se desarrollarán en distintos municipios representaciones teatrales de la obra 'No quiero princesas', de Animahist, así como de 'El abrigo verde militar', a cargo de Sphera Teatro.

La sensibilización en materia de igualdad tendrá como eje principal la campaña que han impulsado de forma conjunta las diputaciones andaluzas con motivo del 8 de marzo. Su lema es 'No me puedo creer que aún no sepas que la Igualdad también comienza en ti' y apela a las situaciones personales y colectivas en las que no se ha interiorizado que la igualdad.

Esta campaña, que se difundirá fundamentalmente a través de redes sociales y medios de comunicación, supondrá también la distribución tanto de material informativo entre la ciudadanía como de guías dirigidas a escolares de Educación Infantil y Primaria en los centros educativos.

DECLARACIÓN Y ACTO INSTITUCIONALES

En torno a este lema también se dará lectura en el pleno ordinario de la Diputación de este miércoles a una declaración institucional conmemorativa y consensuada por las ocho administraciones provinciales.

Además, la Diputación celebrará el 8 de marzo, a las 12,00 horas, el acto institucional del Día Internacional de la Mujer. En esta jornada, asimismo, estará presente en los actos y en la manifestación organizada por la Comisión Provincial para la Igualdad y contra la Violencia de Género en Jaén, que partirá a las 17,00 horas de la Plaza de las Batallas de la capital jiennense.