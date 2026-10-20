La Diputación de Jaén valora el trabajo de la asociación ALES para mejorar la calidad de vida de menores con cáncer

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre (3i), con responsables de ALES. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha valorado la de la Asociación ALES de Padres de Niños con Cáncer para mejorar la calidad de vida de los menores afectados por esta enfermedad y otras hematológicas a través de apoyo social, psicológico, educativo y de acompañamiento.

Así lo ha indicado durante la visita que ha realizado este martes a la sede que el citado colectivo tiene en la capital jiennense, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con sus responsables, encabezados por su presidente, Óscar Moriana.

En este encuentro, Latorre ha puesto de relieve la labor que desarrolla esta asociación y ha analizado las líneas de colaboración que la Administración provincial mantiene con ella.

ALES, que estrenó su nueva sede el pasado abril, está formada por familias de menores afectados por cáncer y otras enfermedades hematológicas. Trabaja para mejorar su calidad de vida y la de sus familias mediante programas de apoyo social, psicológico, educativo y de acompañamiento, tanto en el ámbito hospitalario como fuera de él.

En la actualidad, desde este colectivo se atiende a unas 25 familias, doce de las cuales reciben atención hospitalaria. Además, ofrece terapias individuales y presta atención a otras familias que necesitan apoyo y asesoramiento relacionado con este tipo de enfermedades.