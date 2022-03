El documental '100 días con la tata' y 'La mancha negra' se proyectan en la 21ª Muestra de Cine Inédito

JAÉN, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 21ª Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, que organiza la Diputación Provincial, se acerca a su recta final con la proyección de '100 días con la tata', de Miguel Ángel Muñoz, una cinta que obtuvo el Premio Forqué al mejor documental y que ha sido presentada por este realizador y actor en la capital jiennense.

En esta jornada de jueves también se ha exhibido 'La mancha negra', de Enrique García, que se ha desplazado hasta Jaén junto a uno de los protagonistas de este largometraje, Ignacio Nacho, que fue galardonado con el Premio Carmen al mejor actor revelación por su papel en este filme. La jornada ha incluido también por la mañana la proyección a escolares de Torredelcampo del documental 'Cartas mojadas', de Paula Palacios, que se ha podido ver igualmente esta tarde en el Centro Cultural de La Carolina.

En su paso por Jaén, los responsables de estas cintas han esbozado algunas de las claves de sus proyectos. Así, Miguel Ángel Muñoz, que ha puntualizado que es la primera vez que toma parte en este ciclo cinematográfico, se ha mostrado "muy contento de participar en esta muestra que incluye tantos títulos fabulosos". Sobre su documental ha comentado que "no podemos estar más contentos con lo que está sucediendo con este proyecto personal que rodamos sin ninguna expectativa de hacerlo popular, pero que cuando lo vimos con David Casas, el productor, en la sala de montaje comprobamos que esta historia personal tenía muchos valores y era importante transmitirlos".

Unos valores que llevaron a esta cinta a estrenarse en 140 salas y a un recorrido que "ha sido increíble, pero lo más importante es que lo estoy viviendo con la tata, que nos ha acompañado en los momentos más importantes aprovechando momentos buenos de salud, que siempre ha estado por encima del proyecto, y hemos tenido la suerte de conseguir varios premios y confío en que todo lo que pase podamos seguir compartiéndolo", ha deseado Muñoz.

Por su parte, el director de 'La mancha negra' ha agradecido a la Diputación "acogernos una vez más en esta muestra en la que he tenido la suerte de estar otros años con otras películas". Sobre su último proyecto, Enrique García ha resaltado que "estamos especialmente emocionados con este título que refleja muy bien la idiosincrasia andaluza".

Según ha detallado, se trata de "un thriller rural andaluz rodado en un pueblo inventado de Andalucía con el que se puede identificar cualquier provincia", una historia de suspense con la que "tener a la gente agarrada a la butaca, una historia al estilo de Agatha Christie que luego mete a los espectadores en una pesadilla".

En su presentación, García ha estado acompañado por José Valero, director de la banda sinfónica de Jaén que interpreta la banda sonora original de la película, y por Ignacio Nacho, que ha descrito su personaje de Juaneke como "muy tierno, pero también complicado de acometer, uno de esos personajes con los que cualquier actor sueña y que me ha reportado sorpresas maravillosas".

En cuanto a su experiencia en el rodaje de este filme, este intérprete ha destacado que "ha sido muy fácil trabajar con Enrique García, que es muy amable dirigiendo a los actores, te llena de confianza y seguridad, pocos directores trabajan con esta mano izquierda". Producto de ello es, a su juicio, que "todo el elenco está a un nivel superlativo, es más, creo que es uno de los elencos corales más brillantes que he visto desde hace tiempo en el cine español".

Por último, la directora de 'Cartas mojadas', Paula Palacios, ha contado que acaba de volver de Ucrania y que "llevo año y medio presentando esta película que también trata de la emigración". De hecho, ha puntualizado, "son 15 años rodando temas de inmigración, esto está muy reciente y vengo con una sensación encontrada, hay mucho apoyo ahora pero he visto que no es el mismo cuando se trata del drama migratorio de otros migrantes, cuando no son rubios y altos". 'Cartas mojadas' aborda la inmigración en el Mediterráneo y hoy se ha proyectado al alumnado de centros escolares de Torredelcampo y también en La Carolina.