El escritor Salvador Compán comparte con clubes de lectura de El Condado (Jaén) su trayectoria profesional y obra

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Literaria Giennense ha acogido un encuentro literario en el que el escritor ubetense Salvador Compán ha compartido su trayectoria profesional y su obra con los integrantes de los clubes de lectura de la comarca jiennense de El Condado.

La actividad ha contado con la participación de la vicepresidenta cuarta de la Diputación y responsable del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Francisca Medina, y del secretario de Estado de Educación del Gobierno de España, Abelardo de la Rosa. Este encuentro se enmarca en la programación conmemorativa del 75º aniversario del IEG.

En su intervención, Salvador Compán ha destacado el vínculo que se establece entre la escritura y la lectura, "un proceso comunicativo que se completa cuando la obra llega al lector y se produce un contacto directo con su autor". Asimismo, ha subrayado que este intercambio permite que "el mensaje se reciba y vuelva de alguna manera a su origen, a la fuente emisora, al autor".

Por su parte, Francisca Medina ha destacado la vinculación del IEG con la promoción de la cultura y la literatura. En este sentido, la responsable provincial ha subrayado la continuidad de los encuentros con los clubes de lectura de la provincia, "una iniciativa que permite poner en valor la creación literaria jiennense y acercar a los lectores y lectoras a autores y autoras de Jaén".

Medina ha señalado que estos encuentros ofrecen "la oportunidad de descubrir a escritores de la provincia cuyas obras forman parte de los fondos de la Biblioteca Literaria Giennense y propician un contacto directo entre quienes escriben y quienes leen".

El secretario de Estado de Educación del Gobierno de España, Abelardo de la Rosa, ha destacado el papel de la cultura y la literatura en la sociedad. En este sentido, Abelardo de la Rosa ha señalado que "la ignorancia ata y la cultura y la palabra liberan" durante su participación en este encuentro literario, en el que además ha subrayado la importancia de fomentar el hábito lector, "leer hoy es casi un acto de resistencia, un acto de cultura y de valentía".

De igual forma, De la Rosa ha incidido en la estrecha relación entre lectura, cultura y educación, "ámbitos que están absolutamente unidos y que vamos a seguir fomentando".

Además de repasar su trayectoria profesional y literaria, Salvador Compán ha participado en una charla-coloquio con medio centenar de integrantes de los distintos clubes de lectura de la comarca de El Condado presentes en la Biblioteca Literaria Giennense.

Durante el encuentro, también se ha abordado su ensayo 'Jaén, la frontera insomne', una aproximación literaria a los escenarios de su infancia en la que el autor reflexiona sobre una paradoja que ha marcado la historia de Jaén y su provincia.