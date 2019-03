El espectáculo 'Jaenia. El folklore del paraíso' reinterpreta la música popular de la provincia de Jaén

Actualizado 25/03/2019 16:55:27 CET

JAÉN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén produce el espectáculo 'Jaenia. El folklore del paraíso', un proyecto dirigido por el músico jiennense Sergio Albacete, que reinterpreta la música popular de la provincia.

El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, ha presentado este lunes, junto al impulsor de este espectáculo, Pedro Melguizo, y a su director, los pormenores de una producción que se estrenará el 23 de mayo en el Auditorio Municipal de Baños de la Encina y que formará parte del circuito cultural Jaén Escena que ofrece la Administración provincial a los ayuntamientos.

"Después de la producción de dos obras teatrales, 'Los días de la nieve' y 'El ascensor', en este 2019 hemos querido aparcar el teatro para hacer un guiño a la música de nuestra tierra con 'Jaenia', un proyecto que se suma a las actividades del 40 aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticas", ha explicado Pérez.

Según ha añadido, es el resultado del esfuerzo dedicado durante más de un año a la investigación y recuperación de las músicas que a lo largo de la historia han formado parte del folclore jiennense, poniendo de relieve las composiciones que mejor identifican a las diez comarcas de la provincia.

"Un trabajo que tendrá su culmen con la puesta en escena de este espectáculo del que forman parte una decena de instrumentistas, vocalistas y bailarines jiennenses", ha precisado el diputado de Cultura y Deportes.

Ha definido 'Jaenia' como "una forma fresca de difundir la tradición de los pueblos de Jaén desde una perspectiva multicultural, "una vuelta de tuerca al folclore jiennense que dirige su visión hacia el pasado para revivir en el presente algo con tanto futuro como es la música tradicional".

El impulsor del proyecto, Pedro Melguizo, ha recordado el origen de esta idea en la que coincidió con Sergio Albacete "en el deseo de hacer un proyecto que buceara en el folclore puro, en la música popular de toda la provincia y reinterpretarlo, no versionarlo ni adaptar canciones".

"La intención era inspirarse en el folclore popular para componer piezas nuevas", ha precisado. En este sentido, ha valorado el trabajo previo realizado por Sergio Albacete "con meses de búsqueda, de escucha, de conversaciones con gente mayor y expertos en folclore, para después afrontar la parte más dura, componer y escribir diez temas, uno por comarca".

Por último, el director de 'Jaenia' ha asegurado que ha sido "un lujo" poder investigar la música de su tierra y ha explicado el proceso de creación. "He sacado toda la música de los audios que me han llegado, he transcrito todas las letras, y a partir de ahí, he puesto mi cabeza a andar para arreglar a mi manera y con mis gustos, pero las melodías y las letras son las que son", ha afirmado.

En este sentido, ha puntualizado que ha cambiado armonías y estructuras, porque hay espacios para la danza, para la improvisación,

pero quería que las músicas y las letras se respetaran. Junto a Sergio Albacete, participan en este espectáculo Joaquín Sánchez Gil, David León, Rafa Esteban 'Fiti', Eva Murcia, María La Mónica, Sole Candela, Daniel Martínez, Chico Pérez, Moncho Rodríguez y Javier Sanchís.