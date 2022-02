El Festival de Música en Segura ofrecerá 25 conciertos en tres periodos de 2022

JAÉN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Festival Música en Segura ofrecerá 25 conciertos distribuidos en tres periodos, del 25 al 29 de mayo, del 29 al 31 de julio, y del 11 al 13 de noviembre.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha destacado la singularidad de este evento que "se ha consolidado y que permite llevar una programación cultural de calidad a los pequeños municipios de la Sierra de Segura con la localidad de Segura de la Sierra, uno de los pueblos más bonitos de España, como epicentro".

Música en Segura 2022, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén, arrancará del 25 al 29 de mayo con el 'Recital 2.0' de Pablo Martín Caminero y Daniel García, en la Iglesia de los Jesuitas. Le segurán la excursión musical de Abraham Cupeiro, en la Ruta de la Cueva del Agua; el Ensemble Ouranos, en el Castillo de Segura; 'There Is Always Madness' de Moisés P. Sánchez Quintet, en la Iglesia de los Jesuitas; 'En Alas del Espíritu' de José Hernández Pastor, también en la Iglesia de los Jesuitas; y 'Memorial de mis bodas de plata con el flamenco' de Niño de Elche, en la Cooperativa de Orcera.

Además tendrá lugar 'Héroes o Bestias' de Belenish Moreno y Óscar Escudero, en la Cooperativa de Orcera; 'Concierto del Amanecer & Desayuno' con José Antonio Domené, en La Hueta; Pablo Barragán y Camerata Penedès, en la Iglesia de los Jesuitas; 'Viaje al Parnaso' de la Orquesta Barroca de Sevilla, en la Cooperativa de Orcera; María de la Flor, en Moralejos; 'Pregones de Mercado', en Moralejos; Camerata Penedès, en la Iglesia de los Jesuitas; 'Alquimva Musicae', en los Baños Árabes; y 'Meditaciones en el sonido'.

Continuará del 29 al 31 de julio con María Rodés (Escenario Fuenroble); el 'Recital de Piano' de Martín García (Castillo de Segura); Cuarteto Cosmos (Escenario Fuenroble); New York Gipsy All Stars (Escenario Fuenroble); 'Armonía de las Esferas' (Escenario Fuenroble) y la habitual excursión por parajes del entorno.

Música en Segura 2022 finalizará con su edición otoñal del

11 al 13 de noviembre, cuya programación incluirá a La Ritirata (Iglesia de los Jesuitas); Trío Albéniz (Iglesia de los Jesuitas); el 'Concurso Hispanoamericano de Canción de Autor' (Iglesia de los Jesuitas); Artefactum (Teatro de Orcera); Juan Pérez Floristán (Iglesia de los Jesuitas) y la clásica excursión por el entorno.

Asimismo, la presente edición programará ocho conciertos para

escolares de toda la provincia de Jaén y cuatro conciertos en residencias de mayores.

"Música en Segura supone un impacto positivo en la economía de esta zona y ha contribuido a desestacionalizar el turismo, consiguiendo atraer a multitud de turistas nacionales e internacionales", ha dicho Lozano, que ha apuntado que "es todo un acierto" la configuración de la programación en tres periodos distintos del año, primavera, verano y otoño, porque "también implica atraer a diferentes públicos que podrán descubrir cómo cambian los paisajes de la sierra".

La Diputación Provincial, con una aportación de 18.000 euros, es uno de los principales patrocinadores de este festival que en el conjunto de sus ediciones anteriores a atraído a 80.000 personas procedentes de distintos puntos de España y Europa.

Por su parte, el director y fundador del festival, Daniel Broncano, ha manifestado que son "el mayor programa musical de la España Rural, este año con 25 conciertos, más otras actividades músico-sociales que se reparten en tres periodos".

"Este año seguimos con el lema transformar para conservar, referido al medio rural, promoviendo una vía de desarrollo económico a través de la cultura, y a la vez, como contenido artístico", ha concluido Broncano.

En el acto de presentación ha intervenido también la Secretaría General de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, Mar Sánchez, que ha destacado la colaboración de la Administración autonómica con este festival con el que se "hace bandera de la innovación cultural desde el medio rural".